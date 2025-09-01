La opinión de Sebastià Adrover: Torpe e innecesario mensaje de Dani Rodríguez, impropio de un capitán

Dani Rodríguez se equivoca de principio a fin. Y su prescindible ‘pataleta’ no hay que confundirla con la natural ambición de cualquier profesional, solo faltaría, de querer jugarlo todo. Su mensaje es tan innecesario como torpe y demuestra un egoísmo impropio de uno de los capitanes y pesos pesados del vestuario.

El gallego, un maravilloso ejemplo en el fútbol de que se puede llegar a la élite con 30 años desde el barro y picando mucha piedra, se equivoca al poner su ego por encima del equipo, del vestuario y del escudo. Así tampoco se puede ser ejemplo para sus compañeros, algunos de ellos muy jóvenes, anteponiendo sus intereses a los del grupo.

Es lógico que esté enfadado ante la falta de minutos, a pesar de que solo se llevan tres jornadas, incluso por no jugar en uno de los templos del fútbol mundial, pero esa frustración se la tiene que quedar para sí mismo y los suyos. No es un niño, sus 37 años deberían notarse también en estos detalles y no parecer un chaval al que le han quitado el caramelo de la boca.

Dani ha enrarecido el ambiente menos de 24 horas después de una muy buena imagen del Mallorca ante el Real Madrid. Ahora deberíamos estar hablando de los brotes verdes que mostró el equipo y no del problema que le ha generado a Arrasate, al que no le debe haber hecho ni puñetera gracia haber tenido que desayunar el domingo con ello. Por cierto, es el mismo técnico el que debe gestionar este asunto con mano dura y evitar este tipo de desvaríos.