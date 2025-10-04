Opinión | El Mallorca tropieza con la misma piedra, por Toni Ruiz

En Primera División no hay margen para la relajación. Cada minuto cuenta, cada error se paga, y cada concesión se convierte en una oportunidad para el rival. El Mallorca de Jagoba Arrasate volvió a comprobarlo en carne propia en su visita a San Mamés, donde el Athletic Club impuso su ley desde el primer minuto.

El conjunto bermellón saltó al césped con un ritmo inferior al de los locales, y lo pagó caro. En apenas diez minutos, los de Ernesto Valverde ya mandaban en el marcador tras un penalti desafortunado cometido por Valjent. Pero más allá de la acción puntual, la sensación era clara: solo había un equipo sobre el terreno de juego. El Athletic dominaba, presionaba y generaba peligro constante ante un Mallorca que no encontraba respuestas.

El paso por vestuarios parecía la oportunidad perfecta para cambiar el guion. Sin embargo, las carencias ofensivas del equipo volvieron a quedar al descubierto. Sergi Darder firmó un partido notable, pero Pablo Torre, llamado a ser el faro del ataque, no logró conectar ni con Muriqi ni con el resto de sus compañeros. El dato es demoledor: hasta el minuto 75, el Mallorca no había realizado ni un solo disparo entre los tres palos.

El primer —y casi único— remate con peligro fue un auténtico golazo de Samu Costa, que devolvió momentáneamente la esperanza a los visitantes. Pero la reacción fue efímera. El Athletic sentenció el encuentro con un segundo tanto que, aunque pudo parecer excesivo castigo, reflejó la diferencia de intensidad y ambición entre ambos equipos.

Con esta nueva derrota, el Mallorca se hunde en la parte baja de la clasificación. No es una cuestión de falta de actitud, pero sí de errores reiterados que el equipo no puede permitirse. Llega ahora un parón internacional que debe servir para reflexionar, corregir el rumbo y recuperar la identidad antes de que la situación se convierta en una losa demasiado pesada.

Vía: Diario de Mallorca