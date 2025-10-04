Opinión | Llegar tarde se paga, por Gabriel Forteza

El Real Mallorca llegó tarde a San Mamés, de hecho, creo que no empezó a jugar hasta el minuto 35, aproximadamente.

Pero no solo llegó tarde en lo colectivo, en acciones individuales y puntuales, también.

Por ejemplo, Valjent llegó tarde a una acción con Iñaki Williams dentro del área y su punterazo a la pierna de delantero del Athletic se castigó con penalti, vía VAR.

Acto seguido, Leo Román llega tarde al lanzamiento de dicho penalti por parte del propio Iñaki que le cuela el balón por debajo del cuerpo sin demasiada fuerza.

Y así fue transcurriendo la primera parte. Ya en la segunda mitad aparecieron los bermellones, eso sí, tarde otra vez porque antes del minuto ya se produjo otro descontrol defensivo que a punto estuvo de provocar otra situación de riesgo.

Pero a partir de ahí, el equipo de Arrasate compareció. El Athletic bajó su ritmo infernal, del que avisó el técnico, y el golazo de Samu Costa sorprendió al propio centrocampista portugués y activó de nuevo al Athletic que marcó el segundo y se acabó con jugada circense con Leo Román como protagonista subiendo dos veces a rematar, sin éxito.

Y aquí paz, y después gloria. El Mallorca es colista en la octava jornada, tiene lesionados a Mascarell, Kumbulla y Asano, a Virgili con la selección y a Antonio Sánchez sancionado. ¿Hay quién dé más? A descansar, que llegan las selecciones absolutas.

Vía: Diario de Mallorca