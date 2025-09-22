Opinión | A ganar sin perder, por Toni Ruiz

«Vamos a ir a ganar el partido, sin perder el partido». Esta frase, pronunciada por Jagoba Arrasate y captada por el micrófono que sobresalía entre el coro de jugadores durante uno de los minutos de hidratación propios de este fútbol veraniego, refleja con claridad el pensamiento del técnico ante el desafío que suponía enfrentarse al Atlético de Madrid.

Las urgencias pesan, y el escaso acumulado de puntos del Mallorca hizo que los rojillos afrontaran el duelo contra el equipo de Simeone con la principal premisa de no encajar una nueva derrota. Por su parte, los colchoneros sentían la obligación de luchar por los tres puntos para reafirmarse como candidatos al título.

El Atlético salió a avasallar a los locales, que mostraron más preocupación por evitar pérdidas que pudieran derivar en transiciones letales que por generar peligro ante Oblak. En esos momentos, el Mallorca recordó más a la versión defensiva de la era Aguirre que al equipo diseñado por el técnico de Berriatua.

Al final, se logró el objetivo, sustentado principalmente en la actuación destacada de tres hombres. Por encima de todos, Leo Román, que quiso redimirse de su error garrafal en Cornellà deteniendo un penalti a Julián Álvarez, la parada más sobresaliente de la jornada. También fue clave Muriqi, que mantiene su buena racha goleadora y que, además de ser letal de cara a puerta, ejerce como ancla para fijar el balón cuando sus compañeros le buscan. La tercera pata del triunfo fue Jan Virgili, aquel joven criticado por Dani Rodríguez por debutar sin haber entrenado, y que demostró tener más fútbol que nadie, convirtiéndose en una pesadilla para la defensa atlética, incapaz de frenarle.

Este empate debe ser un punto de inflexión que se saborea a gloria, si se piensa en lo que pudo haber sido. Pronto lo comprobaremos frente a rivales de menor entidad.

Vía: Diario de Mallorca