La opinión de Gabriel Forteza del Real Madrid-Mallorca: Derrota mínima en el derbi vasco

El de Tolosa se impuso por muy poco al de Berriatua. Así se resolvió el partido en el Bernabéu en el que pasaron cosas, pocas, pero pasaron.

La primera, que se adelantaron en el marcador los mallorquinistas, como la pasada temporada, con un gol de Muriqi (en la pasada fue Valjent), aunque todo acabó también como la pasada temporada, con el 2-1 final. Entonces remontaron Mbappé y Jacobo, al límite del tiempo, y esta vez fueron Guler y Vinicius.

Entre las cosas que pasaron, al Real Madrid s ele anularon tres goles, dos a Mbappé por fuera de juego y uno a Guler por mano previa.

Dicho esto, me quedo con la palabra cumplida por Arrasate que, auguró un duelo ajustado siempre que los suyos se mantuvieran en el partido, y así fue.

El punto se quedó en el camino porque Carreras se lanzó a salvar en la línea de gol un gran disparo de Samu Costa que hubiera podido suponer el empate.

Leo Román no tuvo tanto trabajo ni tan brillante como la temporada pasada y me quedo con futbolistas que dieron un paso adelante: Muriqi estuvo excelso en su trabajo de sacrificio y colectivo, además de marcar su primer gol esta temporada y, probablemente, se vio el mejor partido de Darder desde su llegada a la isla.

Ellos, y las sensaciones dejadas por Pablo Torre, Morlanes y Mateo Joseph, son dignas de mención. Y por si faltaban detalles, debutó Virgili.