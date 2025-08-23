La opinión de Gabriel Forteza: Mateu Morey salva los muebles

No me gustó el Mallorca. Así de simple. Al equipo le falta poso, contundencia, velocidad, ritmo, credibilidad, y no sé cuántas cosas más, hasta picardía, añadiría yo, en momentos puntuales. Ah, y jugadores, por lesión, por sanción, porque no cuentan o porque no han venido todavía.

Apelar a la épica cuando ha llegado el empate a falta de dos minutos más el tiempo añadido no es una táctica ni un sistema, es solo un recurso que, a veces te da para remontar, y si no, te quedas con el empate.

Queda tiempo por delante para zanjar un mercado de fichajes triste. El tiempo dará y quitará razones, como pasa siempre, pero aquí lo que no hay es tiempo. Un punto de seis es muy poco y el calendario no colabora. Ya pasó el Barça, ahora se visitará el Bernabéu y el siguiente rival de Son Moix será el Atlético.

Cuando salió el calendario, algunos decían que entre medias se podía ganar al Celta y al Espanyol y el golpe no sería tan duro. Pues, de momento, al Celta no se le ha ganado, y al Espanyol está por ver.

El ‘cuento de la vieja’ no sirve. Aquí lo que cuenta es tener un equipo formado, trabajarlo, y competir. Y de momento, el equipo no está hecho, por lo tanto, no se le puede trabajar y lo de competir, va a ratos. Antes de entrar hay mucho que dejar salir, y menos mal que Mateu Jaume (antes Morey) pasaba por allí, y salvó los muebles para que la casa no esté tan vacía. Que pase el siguiente…ups!