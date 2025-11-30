Los números espectaculares que demuestran la 'Virgili-dependencia' del Mallorca

Hay un 'dimonió' suelto en Son Moix. Jan Virgili ha llegado a Mallorca para cambiarlo absolutamente todo y se ha convertido en el gran agitador del equipo de Jagoba Arrasate este inicio de temporada. Su fichaje no despertó demasiada ilusión, pero en pocos minutos el delantero de Vilassar de Mar se ganó a todo el público mallorquinista.

Ante Osasuna, los mallorquinistas desperdiciaron una ventaja de dos goles para terminar empatando 2-2. Curiosamente, los dos tantos rojillos llegaron tras la salida de Jan Virgili del terreno de juego, mientras que los dos tantos locales llegaron tras dos grandes jugadas del exculé.

Jan Virgili es un agitador. Le encanta encarar una y otra vez a sus rivales. Normalmente los supera, pero a pesar de no lograrlo, lo vuelve a intentar. Era la pieza que necesitaba el Mallorca tras una segunda vuelta de la temporada pasada muy plana. Pero el equipo de Jagoba se ha acostumbrado demasiado al extremo y, cuando este no está en el campo, el equipo baja en general.

El pasado sábado provocó un penalti para abrir el marcador en un partido en el que no había pasado casi nada y minutos después envió un gran pase para que Muriqi marcara su doblete. No es casualidad que el kosovar haya vuelto a su mejor versión desde que ha llegado el 'dimonió' a Son Moix. La gran conexión que Muriqi desarrolló y explotó con Kang In Lee ha vuelto. Ocho de los 15 goles del Mallorca llevan el sello del gigantón.

El problema fue cuando Jagoba Arrasate quiso protegerse tras el 2-0. El vasco quitó del terreno de juego a Jan Virgili y a Darder, algo que provocó que el Mallorca dejara de amenazar y dio alas a Osasuna para volcarse contra la portería defendida por Bergstrom. Al final, un remate de Boyomo terminó empatando el duelo en el añadido.

Los espectaculares números con Jan Virgili en el campo

El Mallorca está coqueteando con las posiciones de descenso. El punto ante Osasuna fue insuficiente para alejarse de esa zona y con 13 puntos se quedan a solo dos del Girona, que aún tiene que jugar ante el Real Madrid.

En el baloncesto existe la estadística individual del 'más/menos'. Unos datos que miden la diferencia de puntos de un equipo mientras ese jugador está en la cancha. Por ejemplo: si un jugador tiene un 'más/menos' de +5, significa que con él en el campo su equipo superó por cinco puntos a su rival. Pues bueno, si transportamos esa misma estadística al fútbol, nos encontramos un dato asombroso para el de Vilassar de Mar.

Jan Virgili, ante el Getafe / Agencias

Con Jan Virgili en el terreno de juego, el Mallorca tendría un 'más/menos' positivo de +3. Mientras el 'dimonió' ha estado en el verde, los mallorquinistas han marcado 10 tantos y solo han recibido siete. Mientras que en esos mismos partidos, los números empeoran mucho sin Virgili y pasan a un -6 (ocho goles en contra y dos a favor).

Los números individuales del extremo también son importantes, ya que ha asistido en tres goles y ha provocado un penalti. Junto a Muriqi son las grandes armas ofensivas del Mallorca. Aunque Jagoba Arrasate debe encontrar alguna otra forma de crear peligro para no depender solamente de un jugador de 19 años.