Y, de nuevo, el Mallorca llegó tarde a un partido

El marcador de la derrota del Mallorca por 2–1 contra el Athletic es engañoso. Los bermellones pudieron haberse ido al descanso con el partido sentenciado, pero la falta de eficacia y de claridad de los rojiblancos dieron una vida extra a los de Jagoba Arrasate.

Los de Ernesto Valverde llegaron por todos los lados al área de Leo Román. Provocaron fallos en la salida de balón y el Mallorca fue incapaz de trenzar alguna combinación, incluso con Morlanes, Darder (que jugaba de mediapunta) y Pablo Torre, caído a banda izquierda. Iñaki Williams marcó de penalti en el minuto nueve un gol cantado.

Se vio exactamente lo mismo que en otras derrotas a domicilio: el Espanyol les ganó (3–2) y se puso 2–0 en el minuto 34 y la Real Sociedad, no pudo marcar, pero también les pasó por encima. Con respecto ayer, la única diferencia es que el técnido de Berriatua estrenó la defensa de cuatro lejos de Son Moix. No sirvió de nada porque se repitieron los mismos errores. Ni la gasolina que se le acabó al Athletic, que jugó Champions el miércoles en Dortmund, fue suficiente para evidenciar un cambio del Mallorca. Sergi Darder disparó, desde más de 25 metros, muy desviado en la única intentona en el primer tiempo. Los rojiblancos chutaron doce veces y los bermellones solo una al final del primer tiempo.

Los de Jagoba Arrasate cambiaron al descanso. No mucho, pero sí lo conveniente para complicarle los tres puntos a los rojiblancos, que no ganaban desde agosto. La entrada de Mateo Joseph y Javi Llabrés por las bandas revitalizó el ataque. Crearon problemas a la defensa del Athletic, que por fin tuvo una amenaza. El Mallorca adelantó líneas, se hizo con el balón e inquietó a los de Valverde. Samu Costa se encontró un gol con un centrochut y la fortuna dio un punto momentáneo, que sabía a oro.

Aunque, otra vez , como ya pasó contra el Espanyol, un despiste quitó de un guantazo cualquier posibilidad de sumar en San Mamés para no ser colista.

Vía: Diario de Mallorca