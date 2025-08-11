¿Qué se puede hacer con la nueva app del Mallorca?
La aplicación, que cuenta con más de 500 descargas en Google Play, permite gestionar el abono, acceder a diferentes ventajas para los socios y consultar estadísticas sobre el equipo
Jaume A.
El Mallorca ha anunciado este lunes el lanzamiento de su nueva app para móviles. La aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, permite a los abonados realizar diferentes gestiones y acceder a varias funcionalidades de manera sencilla y cómoda.
Entre las más importantes, destacan las siguientes:
- Gestión del abono: el abono puede cederse o compartirse en cuestión de segundos.
- Consulta del calendario, resultados y clasificación: seguimiento del equipo jornada a jornada. Consulta todos los partidos, los resultados en directo y la posición del equipo en la clasificación de LaLiga.
- Ventajas especiales para abonados y aficionados registrados: solo por registrarse o ser abonado, se puede acceder a promociones únicas, sorteos y experiencias VIP.
- Contenido exclusivo: acceso a vídeos inéditos, entrevistas especiales y entrenamientos a puerta cerrada.
- Compra de entradas de forma rápida y segura: adquiere entradas para los partidos en el Estadi Mallorca Son Moix de forma sencilla, sin esperas y con acceso directo desde el móvil.
- Historia y datos sobre el club: conoce al detalle la plantilla actual, explora estadísticas actualizadas y descubre más sobre la historia del Mallorca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir