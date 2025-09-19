El Moviment Mallorquinista prepara una previa con paella y música

El Moviment Mallorquinista quiere que haya un buen ambiente para recibir al Atlético de Madrid este domingo a las 16:15 horas. La asociación ha organizado una previa en la Cafeteria Poliesportiu Son Moix para la afición bermellona con precios populares.

A las 12:30 horas empieza con música y también habrá bebidas a precios asequibles además de raciones de paella ciega con calamar, gambas, pollo y verduras por seis euros. A las 15 horas acaba porque el objetivo es claro: que Son Moix presente un ambiente magnífico desde el primer momento.

Para adquirir los tickets hay que enviar un correo con el nombre, cuántos se quieren y el justificante bancario del pago a movimentmallorquinista@gmail.com y el número de cuenta al que se debe hacer la transferencia es: ES71 0081 0159 6300 0169 9778.

Vía: Diario de Mallorca