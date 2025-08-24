Mateu Jaume culmina un gol ‘Fet a Mallorca’

Mateu Jaume salvó un punto que tranquiliza tanto a la afición como al equipo en un inicio de Liga muy complicado. El lateral del Mallorca marcó un gol en el minuto 87 para rescatar un empate, pero también para reivindicarse ante una posible salida de Pablo Maffeo y garantizarse como lateral derecho o, en su defecto, como carrilero diestro.

Este tanto sirve para estrenar su cuenta goleadora en el fútbol profesional y para firmar la diana 800 de los bermellones en Son Moix, que además tiene un sello mallorquín. Jan Salas envió un pase a Marc Domènech, la fe del atacante salvó un balón que parecía perdido, Abdón peleó un balón aéreo y el esférico cayó muerto dentro del área, donde Mateu Jaume controló con tranquilidad y colocó con precisión la pelota pegada al palo.

Los cuatro tiraron de orgullo y garra en el momento más complicado para el Mallorca. Solo unos segundos antes, Fran Beltrán tuvo una ocasión clarísima para sentenciar el encuentro, aunque llegó algo forzado por la presión de Sergi Darder, que fue el que más se esforzó por cubrirle.

El tanto del lateral de Petra solo sirve para sumar el primer punto después de dos jornadas en casa, pero deja un mensaje que puede repetirse varias veces esta temporada: ante la falta de ideas, el equipo va sobrado de casta. Porque el gol, provocado por la presión de Domènech y la excelente definición de Mateu Jaume, habla de una conexión con la grada que irá a más a medida que avance la Liga.

Si el mercado de fichajes no precipita la salida de Pablo Maffeo y Pablo Ortells no trae rápido un sustituto, el de Petra tiene garantizada su titularidad el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Él destaca en una línea de cinco con tres centrales porque así tiene más libertad para llegar al área rival con menos obligaciones defensivas, al menos de momento. Lo que está claro es que necesita continuidad para llegar a su mejor estado de forma, donde ya deslumbró en el Borussia Dortmund y en las categorías inferiores del Barcelona y, por ahora, la tendrá.