Mateo Joseph: «Mallorca es un sitio ideal para seguir creciendo»
El delantero señala que Pablo Torre le ayudó a decidirse por el equipo bermellón
Manuel Fernández
«Estoy muy contento, ya hemos hecho algunas pruebas médicas y muy ilusionado», ha señalado Mateo Joseph, tercer refuerzo del Mallorca en este pretemporada, tras rubricar su contrato con los bermellones. «Con ganas de empezar a entrenar y de jugar también», ha añadido el cántabro, que tiene ganas «de conocer a los compañeros y ver qué tal es todo».
El delantero, internacional sub-21, ha relatado cómo se decidió por el Mallorca. «Con mi agente, nos comunican que existe la posibilidad de venir aquí y la verdad es que fue una ilusión increíble», ha asegurado. «Nos presentaron el proyecto y todo, es un sitio ideal para seguir creciendo», ha sentenciado, agregando que llega «para intentar ayudar al equipo y para seguir mejorando».
En Mallorca gracias a Pablo Torre
«Sí, con Pablo (Torre) ya solía hablar habitualmente», ha admitido sobre el ‘20’ del Mallorca, que también ha fichado este verano por el Mallorca y al que conoce desde que jugaban de niños en la cantera del Racing: «Cuando salió esta opción, se lo dije. Me explicó todo y en parte gracias a él estoy aquí». «La verdad es que tengo una relación muy especial con él», ha reconocido Joseph.
«Tengo ganas de conocer a los demás compañeros. Espero que podamos crecer todos en el equipo, espero poder ayudar lo máximo posible», ha explicado, dejando claro que su objetivo es ir «partido a partido». «Hay que ver cómo vamos y ojalá que tengamos muchos éxitos», ha concluido el atacante, que estará esta tarde en la presentación del equipo en el Ciutat de Palma.
