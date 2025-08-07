Mateo Joseph apunta al Mallorca

El Real Mallorca necesita más pólvora arriba y ha visto en Mateo Joseph la posibilidad de conseguirla. Según avanzó el periodista Matteo Moretto, el acuerdo entre el conjunto bermellón y el Leeds para la cesión, en principio sin opción de compra, del atacante de 21 años es total, a falta de pequeños detalles. Al margen de lo que ocurra con Cyle Larin, cuya salida no acaba de concretarse, la llegada del delantero cántabro daría más armas a Jagoba Arrasate.

La pretemporada del Mallorca, que finaliza este sábado con la disputa del Trofeu Ciutat de Palma frente al Hamburgo (20:00 horas/IB3), ha evidenciado que el equipo arrastra, entre otros problemas, una acuciante falta de gol y de oportunidades. Y eso es lo que se busca con la llegada, si nada se tuerce, de Mateo Joseph.

Con apenas 21 años, el delantero cántabro, que cuenta también con la nacionalidad inglesa y de Antigua y Barbuda, quiere regresar al fútbol español. Fichó por el Leeds desde la cantera del Espanyol y este año, en el que ha logrado el ascenso a la Primer League, quiere salir en busca de más minutos.

Su balance este curso en la Championship ha sido de tres goles y cuatro asistencias. Con la selección española sub-21 sus registros de cara a gol son bastantes superiores, con 8 tantos en 13 partidos. Allí ha coincidido con Pablo Torre.

Tanto Betis como Girona se han interesado por él este verano en este mercado. El Leeds ha reclamado un mínimo de 14 millones por su pase y se ha negado a una cesión con opción de compra. En el marco de un préstamo simple, el Mallorca es el mejor colocado.

El futbolista ya comunicó a su club las intenciones de salir, tal y como reconoció el técnico del conjunto inglés Daniel Farke. "Solo queremos jugadores que estén entusiasmados con el Leeds United en la mejor liga del mundo, la Premier League. Él ha insinuado que quiere salir a España", espetó. "Hemos invertido mucho tiempo, dinero y apoyo en Mateo Joseph, y tiene un contrato de larga duración. Haremos el traspaso cuando un club cumpla con nuestras expectativas", añadió.

Se espera que en las próximas horas el acuerdo entre Mallorca y Leeds llegue a buen puerto y el atacante se convierta en el tercer fichaje del verano tras Pablo Torre y Lucas Bergström.