Mateo Joseph, un '9' despiadado y más necesario que nunca

Mateo Joseph (Santander, 2003) necesitaba una tarde como la que pasó en Sevilla, en la víspera de su 22 cumpleaños, para asentarse como el hombre del momento en el Mallorca de Jagoba Arrasate. Con una aparición espectacular para darle la vuelta al encuentro en la segunda mitad, el talentoso 'killer' cedido por el Leeds United se estrenó con el conjunto bermellón de la mejor manera: doblete (72', 77') tras su entrada al campo en el 62' para liderar la remontada y el primer triunfo de los suyos a domicilio en LaLiga (1-3).

El internacional con España Sub-21, que ya dejó pinceladas de calidad en su debut ante el Barça y asistió en el último duelo en San Mamés, firmó sus dos primeras dianas desde que llegara a la isla procedente del Leeds el pasado verano. Dos goles de puro instinto, atacando el área y fusilando sin piedad, como el 'killer' que siempre ha sido. En Inglaterra, Joseph disputó 41 encuentros la pasada temporada en Championship, en el año del ascenso de los "Whites".

Después del encuentro, el delantero cántabro compareció ante los micrófonos de Movistar con una idea muy clara: "Lo primero de todo, es un triunfo importantísimo. El equipo lo necesitaba. Hemos jugado muy bien. Sabíamos lo difícil que era este partido y quiero dar las gracias a la afición que ha estado muy bien. El técnico me ha pedido que ocupe el área cuando Mojica centre, que es justo lo que ha pasado en el segundo gol. Nos pide eso, que lleguemos al área porque así generamos cosas y así ha sucedido", dijo.

Lo cierto es que la irrupción de Mateo llega en el momento ideal, pues el Mallorca llegaba en puestos de descenso a Sevilla y sin conocer la victoria fuera de casa. Gracias a la doble genialidad de Joseph, los de Arrasate miran con otros ojos hacia arriba y afrontan el próximo duelo en casa ante el Levante con ilusiones renovadas. Para el 'killer' cántabro, esto parece ser solo el principio, aunque ya hay muchos aficionados que piden su titularidad indiscutible en el once.

En un momento de sequía de delanteros goleadores en la Selección, el nombre de Mateo es una de las opciones a medio-largo plazo para ocupar la posición de '9'. También están pujando otros perfiles jóvenes como Gonzalo García (21), Eliezer Mayenda (20) o Samu Omorodion Aghehowa (21).