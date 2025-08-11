El mallorquinismo, entre la ilusión y el temor

Las sensaciones que tiene el mallorquinismo para esta nueva temporada son muy dispares. Tres meses después del agridulce final de Liga que cuajó el equipo bermellón, hay aficionados que pasan página y renuevan sus esperanzas.

"Esta temporada yo tengo mucha ilusión con este equipo. Aunque es verdad que está en construcción, conservamos la mayoría de jugadores del año pasado y creo que podemos hacer un buen año", declaró para este diario Juan Tenorio, abonado 3.449 del Mallorca.

Los más optimistas, como Nofre Serra (socio 2.925), se atreven a volver a soñar de nuevo con Europa después del bajón que pegaron los de Arrasate en la segunda vuelta: "Yo creo que este año hay mucha ilusión. Aparte de que van viniendo algunos fichajes, hay buenas perspectivas para los siguientes que vendrán. Ojalá llegar a Europa, yo creo que tenemos mejor equipo que el año pasado y que podemos conseguirlo".

Por el otro lado, hay otros que, como buenos ‘barralets’, creen que se verán abocados a terminar sufriendo. "Este año, con los fichajes que hemos hecho, creo que sufriremos un poco. Mi corazón me dice que tendremos que sufrir", manifestó Isabel Espinosa, abonada 3.744.

El mercado de fichajes es, sin duda, el principal objetivo de las críticas de los que son más pesimistas. "El mercado va lento, tendrían que haber llegado ya los extremos tan ansiados. Las expectativas no es que sean muy buenas a falta de esos fichajes. Cuando lleguen, a lo mejor cambiamos de opinión", dijo Miquel Riu, socio 2.668.

Aina Mora, abonada 12.012, pone el foco en los casos de Larin y Maffeo, jugadores que, bajo su opinión, deberían estar ya fuera del club: "No ha habido prácticamente movimientos de fichajes. Sí que ha habido salidas, pero creo que las dos más importantes, que son las de Larin y Maffeo, tendrían que haber ocurrido ya. Yo tengo muy malas sensaciones en comparación con otros años".

Son opiniones en las que, aunque no se le mencione explícitamente, también van dirigidas a Pablo Ortells. Es evidente que el director deportivo del Mallorca tiene todavía mucho trabajo por delante hasta que finalice el mercado el 31 de agosto. No obstante, hay aficionados como José Manuel Navarro (socio 12.994) que han perdido la confianza en el castellonense: "No tengo ningún tipo de expectativa. Siempre se esperan muchas cosas, como por ejemplo la temporada pasada, pero al final nunca llega lo que esperamos".

Hay otros, como Alex Bautista (abonado 12.015), que optan por defender al exdirector deportivo del Villarreal y remarcan la importancia de mantenerse con los pies en la tierra y "no jugar al Football Manager como hacen muchos en las redes sociales": "Los fichajes que han llegado tienen buena pinta. Creo que hay que darle tiempo a Ortells. Somos el Mallorca, y siendo el Mallorca es complicado fichar jugadores. Tenemos que esperar. Yo confío en Ortells".