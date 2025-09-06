El mallorquinismo apoya la sanción del club a Dani Rodríguez: "Esto no se puede permitir"

"Esto no se puede permitir, no me lo explico", "me parece una barbaridad, es algo inaudito", "este final da mucha pena". Estas son algunas de las opiniones de aficionados mallorquinistas sobre el caso Dani Rodríguez. La mayoría de los consultados por este diario están más que de acuerdo con la sanción impuesta al de Betanzos, suspendido de empleo y sueldo durante diez días y retirado de la capitanía. Tras el partido frente al Real Madrid, emitió dos comunicados, señalando a Jagoba Arrasate y metiendo en el saco a Jan Virgili, que provocaron un terremoto tremendo dentro y fuera del club.

"Estoy a favor de que sea sancionado, me parece justa la medida. Un capitán no debe quejarse en público de estos temas ni tener tanto ego”, afirma a este diario Izan Bautista Bonet, abonado 13.624.

Representantes de peñas mallorquinistas como Toni Vallespir Perelló, presidente de Unió de Penyes y socio 3.714, consideran que el club ha actuado correctamente: "Lo que no puede hacer un jugador es criticar la gestión del entrenador por redes sociales. Estoy de acuerdo con la sanción, cuando uno tiene algo que decirle al entrenador se tiene que arreglar dentro del vestuario".

En la misma línea se sitúa Gonzalo Mazarrasa, vicepresidente de la Peña Meseta RCDM: "Me parece justísima. La figura del capitán implica ser un líder y ayudar en el vestuario y eso Dani no lo ha hecho. Ha señalado a un chaval de 19 años recién llegado y todo por un mosqueo por el que no juega. La retirada del brazalete era lo mínimo. Y la suspensión de empleo y sueldo también es una medida merecida".

Sin embargo, Álvaro Cobarro, presidente de la peña con sede en Madrid, prefiere no mojarse: "Con la sanción sigo en shock, aún lo estoy procesando. No sé si la comparto o no, porque Dani ha dado mucho y me da una pena tremenda que termine así su carrera en el Mallorca, pero la realidad es que antes que cualquier cosa está el club".

Cobarro no es el único que lamenta con tristeza el comportamiento del '14'. Pep Lladó, conocido popularmente como 'Es Berro', no le encuentra explicación a las acciones del centrocampista: "Me sabe muy mal, porque Dani es uno de los mejores fichajes de la última década sin ninguna duda, pero esto no se puede permitir, no me lo explico. El entrenador no puede estar pensando en esto, lo que intenta Jagoba es mejorar el deplorable papel de esta plantilla en la segunda vuelta de la temporada pasada. Si el único extremo puro que tiene es Jan Virgili, es que no sé porque se compara con él porque no juegan en la misma posición, ya para empezar. Es una lástima, este final da mucha pena", apunta Pep, socio 396.

Hay algunos, incluso, que sostienen que lo mejor sería despedirle en el caso de que Arrasate le deje sin jugar. "La sanción me parece justa. Y si Jagoba piensa que no va a jugar más, entonces rescindiría contrato. No tiene sentido tenerlo entrenando para nada", manifiesta Llorenç Tomás Pujol, socio 3.631 y conocido también como 'Llorinski'. "No creo que tenga perdón por varios motivos. Tuvo todo el tiempo del mundo para saber lo que escribía. Además, la desconsideración es hacia el propio grupo. Atiza a Arrasate, ataca también a Jan Virgili… Me parece una barbaridad, es algo inaudito”, añade.

Por el otro lado, hay una minoría que cree que la sanción es demasiado dura: "Lo de Dani fue una chiquillada por su parte, pero creo que el castigo es excesivo, considero que es algo que se debería de haber solucionado de puertas para adentro”, declara Manuel Oliver, abonado 12.995.

Maffeo recibe el perdón de la afición

A diferencia del caso de Dani Rodríguez, en el que parece complicado que se le perdone por sus acciones, los aficionados mallorquinistas consideran que la situación de Pablo Maffeo es reconducible. En el último partido de la temporada pasada en Son Moix, el lateral se enfrentó con parte de la grada, pero tras no haber podido salir este verano, pidió perdón este jueves en un vídeo emitido por el club en las redes sociales.

"Cuando un jugador se queda y juega aquí, es del Mallorca. Por mi parte, tiene todo el apoyo como jugador del equipo", apunta Toni Vallespir.

"Maffeo se equivocó en caliente respondiendo a la grada, que es algo que no se debe hacer. Pero creo que es más reconducible", comenta 'Llorinski', comparando el comportamiento del catalán con el de Dani Rodríguez.

Gonzalo Mazarrasa se atreve a mojarse y afirmar que sus disculpas son sinceras: "Me las creo y bienvenidas son. Él ha intentado salir, pero llegados a este punto, creo que es la mejor decisión. Es intentar reconciliarte con la grada, asumir culpas, y a diferencia de Dani, se ha sabido dejar asesorar. No tengo duda de que en el césped se va a dejar todo lo que tiene, porque al final también es su forma de jugar".

Otro que también señala el buen desempeño que ha mostrado y puede mostrar todavía el lateral es Álvaro Cobarro: "Siempre apoyaré a un jugador que se pone nuestra camiseta. Maffeo siempre se ha dejado todo por el equipo. Si lo vuelve a dar todo como siempre, con él a muerte”.

No obstante, Pep 'Es Berro' no está seguro de que su perdón sea verdadero, aunque prefiere olvidar lo sucedido y brindarle su apoyo al de Sant Joan Despí: "No sé si son muy sinceras sus disculpas, porque sabemos que si se hubiese ido no hubiese pedido perdón, pero una vez que las cosas han sido así, borrón y cuenta nueva".

Su esfuerzo y su rendimiento serán, sin duda, un claro condicionante para que según que aficionados le perdonen. "No creo que sea el vídeo lo que vaya a hacer que se le perdone, sino más bien su actitud en los próximos meses en el campo. Al final, encararse con la grada no fue lo más inteligente, pero creo que es realmente con su actitud con lo que lo puede arreglar", señala Manuel Oliver. "Para mí está perdonado siempre y cuando rinda en el campo y siga luchando como en años anteriores", zanja Izan Bautista.