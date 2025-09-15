El Mallorca regala la victoria al Espanyol

No hay manera con este Real Mallorca. Cuando había conseguido igualar un 2-0 ante el Espanyol y rozaba el tercero al tener un jugador más toda la segunda mitad, un penalti de Raíllo, bastante cuestionable, sobre Dolan, ha tirado por tierra todo el trabajo hecho, firmando una nueva derrota en un campo maldito como es el RCDE Stadium (3-2).

El doblete de Muriqi fue lo más destacable de un día en el que la defensa de cinco naufragó y en el que los errores de bulto, especialmente el de Leo Román, han condenado al equipo de Arrasate. El Mallorca no se creyó el premio que tenía delante y lo pagó en un partido que fue una montaña rusa.

La primera parte tuvo de todo. Tuvo 44 minutos vergonzosos del Mallorca, con una defensa de papel, nula intensidad y un regalo de Leo Román digno del museo de los horrores. El resultado de ese casi primer periodo fue 2-0 y la sensación de ser un equipo muerto y sin capacidad de reacción. Pero el fútbol puede cambiar de un momento a otro. Y eso pasó tras un claro penalti a Mateo Joseph que transformó Muriqi y con la expulsión de Pere Milla por roja directa al decirle al colegiado "eres malísimo".

Llegar al descanso perdiendo solo por 2-1 y con un futbolista más era algo que no se imaginaba Arrasate ni en los mejores sueños tras el esperpento de primera mitad que habían realizado. De principio a fin el Espanyol había sido superior con el balón, en intensidad y en efectividad. Pero quedaba todo un mundo por delante para intentar darle la vuelta.

Arrasate premió el once del Bernabéu dándole continuidad en Cornellà. La idea era volver a tener protagonismo con balón y seguridad atrás con la línea de tres centrales. Pero no consiguió ni la una ni la otra. Desde el minuto, se vio a dos equipos jugando a dos velocidades. Uno confiando en sus virtudes y acelerado en cada acción; y otro lento, errático (salvo Pablo Torre) e inocente.

Con el paso de los minutos se veía a un Mallorca cuyo recurso del balonazo a Muriqi no funcionaba y a un Espanyol muy cómodo con la pelota y encontrando huecos por todo. Y por si fuera poco, la defensa era un manojo de nervios y cada intento de sacar el balón congelaba el corazón de los aficionados. Y de ahí nació el primer gol del Espanyol. Raíllo dudó demasiado y acabó enviando el balón fuera. Saque de banda, balón fácil al espacio para Romero que detectó el desmarque de Pere Milla, que la cruzó ligeramente ante la mirada de un Kumbulla demasiado contemplativo.

Primer golpe y faltaba otro más. Con el Mallorca KO, un saque directo de Dmitrovic acabó en Dolan. El extremo inglés puso un centro al área, en principio sencillo para Leo Román. Pero el ibicenco se equivocó gravemente en su salida y Roberto Fernández, con no se sabe muy bien qué, la envió al fondo de la red. Había pasado media hora y el partido parecía sentenciado.

El Mallorca era un cadáver y transmitía unas sensaciones horrorosas. Pero todo cambió en el 44. Una falta esquinada, botada por Mojica, acabó con un penalti muy claro de Lozano a Mateo Joseph que transformó Muriqi. Energía recuperada a la que se añadió la expulsión de Pere Milla por protestar una falta de Mojica que no señaló Hernández Hernández.

El descanso llegaba y el Mallorca iba a ir a por todas en la segunda mitad. Virgili y Maffeo entraban al campo por Mateu Jaume, que había visto tarjeta, y Kumbulla. Cambio de sistema y buscar, como mínimo, el empate. Y los tiros de Muriqi, Mateo Joseph y Mojica a punto estuvieron de lograrlo, pero Dmitrovic estuvo muy atento.

El Mallorca se acercaba poco a poco al empate y lo logró en el minuto 65. Un centro de Daeder muy bombeado al segundo palo lo remató Muriqi, ajustado al palo izquierdo, para marcar el segundo de su cuenta particular.

Los bermellones querían más, pero un larguero de Cabrera metió el miedo a todos. Incluido a Arrasate, que optó por quitar del terreno de juego a Pablo Torre, visiblemente cansado, por Samu Costa. Muriqi, de nuevo, probó fortuna, pero se encontró de nuevo con el portero del Espanyol.

Los minutos iban pasando y bajo ningún concepto podían dejar escapar el punto. Pero Raíllo acabó de firmar un partido para el olvido con un penalti bastante dudoso sobre Dolan. Leo Román a punto estuvo de detenerlo, pero Kike García puso el 3-2. Todo el esfuerzo para empatar tirado a la basura.

Pero nada más sucedió. El Mallorca murió, resucitó y lo estropeó todo para seguir sin victorias y con solo un punto de doce posibles.

