Con dos puntos en cinco jornadas, el Mallorca necesita despegar cuanto antes. Este miércoles visita a la Real Sociedad a las 21:30 horas (DAZN) sin urgencias inmediatas, pero sí con la obligación de lograr un impulso ya sea en la clasificación o en el juego del equipo. Es una salida a la que los bermellones le están cogiendo la medida con el pase a la final de la Copa del Rey en 2024 y con el triunfo el curso anterior por 0–2. Jagoba Arrasate hará muchas rotaciones y los menos habituales tendrán la oportunidad de reivindicarse para lograr un puesto en el once titular, que cotiza bajo.

Después de superar un calendario terrorífico en las primeras cinco jornadas, al cuadro palmesano se le suaviza el calendario. Sobre el papel parecía un desplazamiento más complejo de lo que es: el equipo donostiarra atraviesa un muy mal inicio y vive una situación delicada. Aunque lleven las mismas unidades que los bermellones, sí tuvieron unos primeros encuentros más asequibles. De hecho, si no consiguen la victoria, la situación del entrenador, Sergio Francisco, estaría muy comprometida según varios medios guipuzcoanos.

Jagoba Arrasate sabe que es un buen momento para dar un golpe encima de la mesa. Ante la baja de Marash Kumbulla, que se lesionó contra el Celta, todo apunta a que volverá la línea de cuatro defensas. Parece inamovible que la dupla Antonio Raíllo y Martin Valjent se mueva, aunque para tener más variantes el central de 18 años Javier Olaizola, hijo del mítico jugador bermellón, entra en la convocatoria junto al canterano David López, que forma parte del primer equipo. Toni Lato y Pablo Maffeo podrían sustituir a Mojica y Mateu Jaume en los costados. El valenciano volvería al once después de un gran partido en el Santiago Bernabéu y el catalán sería titular por primera vez esta temporada.

En el mediocampo también se esperan bastantes cambios. Omar Mascarell, Antonio Sánchez y Pablo Torre parecen los elegidos para llevar el control del equipo, con los dos primeros formando un doble pivote sólido para que el cántabro tuviera más libertad. En bandas apuntan al once Mateo Joseph e incluso Marc Domènech, impulsados por el mal encuentro de Asano y la convocatoria de Jan Virgili para el Mundial Sub-20. Arriba, todo lo que no sea Muriqi, sería una gran sorpresa.

Por su parte, la Real Sociedad no podrá contar con Orri Óskarsson, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez y Aritz Elustondo por lesión; y tampoco con Jon Martín. Solo va a poder disponer de dos centrales puros, Zubeldia y Caleta-Car.

Ambos equipos buscan la primera victoria en la Liga, aunque las urgencias locales juegan a favor de que el Mallorca saque un buen botín del Reale Arena.

Vía: Diario de Mallorca