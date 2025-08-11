El Mallorca lanza su nueva app oficial para móviles
La aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, permite gestionar el abono de manera más sencilla e inmediata
Sergi Fullana
El Mallorca continúa modernizándose y lanza su nueva app oficial para móviles. La aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, permite a los abonados realizar sus gestiones de manera más rápida, sencilla y, por el momento y a diferencia de la web, sin fallos.
El club ha anunciado en la mañana de este lunes el lanzamiento a través de sus redes sociales. Por el momento, la app cuenta con más de medio millar de descargas en Google Play.
Según relata el comunicado de la entidad, se trata de "una herramienta pensada para que abonados, peñistas y aficionados vivan el sentimiento mallorquinista como nunca antes". A través de ella, se puede acceder a diferentes funciones y ventajas para los socios.
