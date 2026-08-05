El Mallorca golea a un PSG sin internacionales

El RCD Mallorca sometió este miércoles al Paris Saint-Germain (3-0), vigente campeón de Europa, en el Trofeo Ciutat de Palma gracias a los tantos de Luvumbo, Jan Virgili y Raíllo, en el primer amistoso de la pretemporada para el conjunto francés.

La multitud de bajas del vigente campeón de la Champions League, todas ellas condicionadas por la progresiva reincorporación de futbolistas tras el Mundial, marcó por completo un partido en el que el conjunto galo presentó una convocatoria formada, en gran parte, por jugadores del filial.

Con ello, el ambiente en Son Moix fue de ilusión renovada ante una temporada en la que el club bermellón debe enmendar los errores del pasado, que le costaron el descenso de categoría hace escasos meses.

Hubo tiempo para ovacionar a todos los jugadores bermellones durante la presentación, y especialmente a Jan Virgili, que brilló en medio de los rumores sobre su posible salida de la isla. Tras marcar su gol, la afición le dedicó cánticos de "Virgili, quédate".

Antes de eso, salvo alguna genialidad de Khvicha Kvaratskhelia o un disparo al larguero de Mbaye, fue Luvumbo quien deslumbró desde la banda derecha. El atacante aprovechó un pase de Virgili para girarse sobre Koukaba, plantarse en el área y definir con calidad para abrir el marcador.

Poco después, en una jugada en la que a los defensores del equipo dirigido por Luis Enrique se les notó la falta de rodaje al quedarse descolocados en el repliegue defensivo, Virgili superó a Safonov con una vaselina para firmar el 2-0. Incluso pudo anotar el tercero antes del descanso, pero una gran intervención del guardameta ruso evitó el gol.

La dinámica no cambió tras el paso por los vestuarios. El Mallorca evidenció que lleva bastante más tiempo de preparación que el PSG, al que ni los cambios le permitieron mejorar sus prestaciones.

De hecho, el conjunto bermellón amplió su ventaja a balón parado. Álex Sala mostró ante su nueva afición la precisión de su golpeo al servir un córner perfecto para que Raíllo cabeceara a la red de Chevalier.

También pudo estrenarse Adrián Fuentes, pero su gran acción individual, tras superar a Lucea, se encontró con una buena intervención del guardameta francés segundos antes de ser sustituido por el ídolo local, Abdón Prats.

El partido fue perdiendo intensidad entre los intentos sin éxito del conjunto visitante y las acciones de los suplentes bermellones, sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos. El PSG se marcha de la isla con los primeros minutos de la pretemporada en las piernas y pocas conclusiones relevantes, mientras que el Mallorca sigue ganando confianza a diez días del inicio de LaLiga Hypermotion.

Ficha técnica

3 - RCD Mallorca: Tenas (Cuéllar, m. 61); Calatayud (Mateu Jaume, m. 61), Valjent (Soumahoro, m. 46), Raíllo (David López, m. 82), Lato (Orejuela, m. 70); Darder (Antonio S., m. 46), Morlanes (Jandro, m. 82), Torre (Álex Sala, m. 46); Luvumbo (Domènech, m. 70), Adrián Fuentes (Abdón Prats, m. 61), Jan Virgili (Roca, m. 46).

0 - Paris Saint-Germain: Safonov (Chevalier, m. 46); Boly (Dramé, m. 81), Zabarnyi, Koukaba, Lucea (Pacho, m. 61); Mayulu (Meïté, m. 81), Beraldo, Dro (Nay, m. 73); Mbaye (Idder, m. 60), Ndjantou, Kvaratskhelia (Ayari, m. 61).

Goles: 1-0, Luvumbo (m. 21); 2-0, Jan Virgili (m. 40); 3-0, Raíllo (m. 51).

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Balear). Sin amonestaciones.

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Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la 48.ª edición del Trofeo Ciutat de Palma, disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 17.524 espectadores.