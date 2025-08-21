El Mallorca femenino empieza a rodar

El nuevo equipo femenino del Mallorca ha realizado hoy el primer entrenamiento de su historia. La promesa del club de crear un equipo para niñas, que llegaba hace poco más de un mes, ha cobrado vida hoy cuando su nuevo equipo Alevín se ha puesto oficialmente en marcha. Las chicas han tenido una primera toma de contacto en el inicio de esta pretemporada con la mirada puesta en el curso 2025/26.

La próxima temporada será la primera de un proyecto que, desde el club, se ha insistido en que es a largo plazo y empezando desde la base. Es un paso que el club bermellón da “con firmeza, con muchas ganas y con ilusión”, dijo entonces Pablo Ortells el día 17 de julio, cuando se confirmó la creación del equipo. Un proyecto pensado a largo plazo y que tiene que ir creciendo. “Lo vamos a iniciar desde niñas para poder empezar la formación bajo el paraguas también de la estructura del futbol base, incluidos todos ahí, siguiendo las mismas líneas”, añadió Ortells, que considera la categoría alevín ideal para este inicio de proyecto.

El director de fútbol base del Mallorca, Miquel Toni Gelabert, explicó que “la idea es comenzar con un equipo de fútbol base en categoría Alevín y poco a poco ir creciendo con un equipo más en la estructura”. De esta manera, Gelabert ha indicado que “así como podamos crecer a nivel de recursos, de instalaciones y a la misma medida en la que lo vaya haciendo el club en general, la idea es movernos en un plan de cinco o seis años con una estructura sólida de fútbol base femenino e incluso un primer equipo femenino”.

“Creo que ya tocaba. Llevamos años trabajando en que el club estuviese estabilizado y más sólido en Primera División para poder seguir creciendo como entidad. Y algo que realmente estaba pendiente era tener un equipo femenino”, explicó Alfonso Díaz, CEO de Negocio de la entidad.

Díaz destacó la “seriedad” con la que se tiene que iniciar un plan como el actual: “Siempre hemos dicho que cuando hiciésemos un proyecto, iba a ser uno serio, con un buen equipo detrás dentro del club, que entrenase en las mismas instalaciones, que tuviese su plantilla de entrenadoras, de fisios, de nutricionistas, de psicólogos… Tiene que ser un equipo más dentro de la estructura de fútbol del club”.

Responsabilidad social, impacto en la isla

Este nuevo proyecto que inicia la entidad mallorquinista “es muy ilusionante y algo necesario”, ha asegurado el director de fútbol base. “Creo que el club hará un trabajo brutal en este sentido porque tenemos una responsabilidad social muy grande. Creo que será un impacto a nivel de isla”, ha añadido Gelabert como reflexión final.