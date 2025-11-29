El Mallorca hace entrega del 'Dimoni d'Honor' a Rafa Nadal

El Mallorca otorgó este sábado en los prolegómenos del duelo contra Osasuna el primer 'Dimoni d'Honor' a uno de los baleares más ilustres: Rafa Nadal. El extenista de Manacor fue uno de los grandes protagonistas de la jornada en Son Moix, donde recibió este galardón que estrena y que reconoce a figuras mallorquinas cuya excelencia y valores han dejado huella.

En una breve ceremonia, Nadal compareció en la previa del encuentro sobre el césped del feudo mallorquinista para recibir la estatuilla del pequeño 'Dimoni' (que también es la mascota de la entidad) y la ovación de un público entregado. Posteriormente se realizó una foto con el once del Mallorca antes de abandonar el campo para que diera comienzo el partido.

Nadal, que se retiró el año pasado tras participar con España en las finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, conquistó a lo largo de su carrera un total de 22 Grand Slams, 14 de ellos conquistados sobre la arcilla de la emblemática Phillipe Chatrier de París. Además de su éxito en Roland Garros, sumó hasta 4 veces el Open de Estados Unidos, así como dos veces el Open de Australia y otras dos, Wimbledon.

Mallorca por bandera

"El Club reconocerá a Rafa Nadal, figura universal cuya carrera deportiva y humana ha proyectado el nombre de Mallorca en todo el mundo. Su compromiso, humildad y espíritu de superación encarnan los valores que inspiran este nuevo galardón", indicó la entidad balear en un comunicado.

Con este homenaje, el mallorquinismo desea agradecer a Rafa Nadal todo lo que ha significado —y significa— para la isla, para el deporte y para varias generaciones de aficionados y reafirmar el vínculo del club con "Mallorca y su voluntad de celebrar a quienes representan lo mejor de nuestra comunidad".