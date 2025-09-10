El Mallorca crea su club de negocio para interconectar el tejido empresarial balear a través del mundo del fútbol

El RCD Mallorca ha dado un paso histórico al crear su propio club de negocio, un proyecto concebido para convertirse en un espacio de referencia en el ámbito empresarial de Mallorca. Se trata de una iniciativa pionera que busca aprovechar la fuerza del fútbol como catalizador de relaciones profesionales y oportunidades de crecimiento compartido.

Este club de negocio, del que se darán a conocer todos los detalles en su presentación oficial el próximo 25 de septiembre, nace como un entorno empresarial generador de alianzas a pie de campo. Su objetivo principal es conectar a grandes, medianos y pequeños empresarios para establecer sinergias y consolidar un ecosistema de colaboración que refuerce el dinamismo económico de la isla. El proyecto aspira a crear una red sólida donde el deporte sirva de punto de encuentro entre compañías de diversos sectores tales como el financiero, turístico, transporte y comunicación entre muchos otros.

Más allá del aspecto deportivo, el Mallorca refuerza con esta iniciativa su compromiso con la economía y con el tejido empresarial mallorquín. El club de negocio se apoyará, además, en el impacto global del fútbol español para ofrecer visibilidad y abrir puertas a mercados internacionales, situando a Mallorca en el mapa como un territorio donde el deporte y la empresa caminan juntos.

Los miembros del club empresarial podrán acceder a contenidos de primer nivel y a experiencias exclusivas. El proyecto se concibe como un foro de conocimiento y networking que irá mucho más allá de los encuentros deportivos. La referencia de otros business clubs deportivos apunta a que más del 60% de las marcas participantes han generado nuevas oportunidades de negocio en su primer año, un indicador del potencial que ahora se abre en Mallorca.

El estreno del club de negocio tendrá lugar el 25 de septiembre en el Estadi Mallorca Son Moix, en un acto que será al mismo tiempo la presentación oficial del proyecto y su primer evento. La jornada contará con la participación Toni Nadal, referente internacional en liderazgo, superación y gestión del talento de fama internacional, que inaugurará un ciclo de conferencias y actividades destinadas a inspirar, conectar y generar valor para el tejido empresarial. Tras su intervención, participará un invitado especial que se no desvelará hasta el mismo día del evento.

Tras la cita inaugural, se celebrará un evento el último jueves de cada mes hasta junio de 2026. Cada encuentro abordará temáticas estratégicas vinculadas a la empresa, la innovación, la sostenibilidad o la gestión, siempre con la presencia de invitados de prestigio y con la posibilidad de vivir experiencias únicas alrededor del RCD Mallorca.

Con esta iniciativa, el Mallorca reafirma su vocación de ser algo más que un club deportivo. Un motor de conexiones, un puente hacia nuevos mercados y un aliado del crecimiento económico y social de Mallorca.