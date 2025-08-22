Maffeo, una situación insostenible

Hace tiempo que el Mallorca tiene un problema con Pablo Maffeo y, a once días de que se cierre el mercado de fichajes, sigue sin resolverse. La situación empieza a ser insostenible y lo peor es que en la planta noble de Son Moix no acaban de dar con la tecla. Y todo esto con la Liga empezada, con el duelo de mañana ante el Celta en casa (17 horas) y con más asuntos por resolver, como el futuro de Larin, Samu Costa, Daniel Luna y demás.

El lateral derecho quiere marcharse y el club tiene claro que debe hacerlo, pero también que no lo va a regalar. Esa ha sido la premisa desde el primer día, aunque nada hacía pensar que el culebrón pudiera alargarse tanto. En julio rechazó la propuesta del Nottingham Forest inglés, de cinco millones más una cantidad variable cercana al millón y medio por el catalán. El director deportivo, Pablo Ortells, respondió al conjunto británico que esa cifra era insuficiente porque tiene tasado al jugador en unos diez ‘kilos’, aunque podría salir a partir de siete. Esta posición inamovible hartó al Nottingham Forest, que decidió interrumpir las conversaciones. Eso es lo más cerca que ha estado el defensa, con contrato hasta 2027, de abandonar la isla.

Maffeo, además, es consciente de que un sector de la afición no le quiere, tal y como se evidenció en la última jornada del curso pasado ante el Getafe. El jugador, que ha cambiado de representantes en este mercado estival al no estar contento con los que tenía, veía con muy buenos ojos jugar en la Premier, por lo que la negativa del Mallorca le molestó mucho. Más clubes han preguntado por el diestro, como el Sevilla, Besiktas o el Atlético Mineiro de Brasil que, según varios medios, apenas pone cuatro ‘kilos’ sobre la mesa. Y ahí radica uno de los grandes contratiempos, que ninguno se acerca, ni de lejos, a las pretensiones de Ortells.

Arrasate aseguró en julio, en una entrevista concedida a este diario durante el ‘stage’ de Austria, que Maffeo era recuperable. «Mi labor es animarle y hacerle ver que aquí será importante como el año pasado», dijo entonces. Un mes después ya sabe que no puede contar con él, como evidenció en el estreno liguero ante el Barcelona apostando por Mateu Jaume como titular en el lateral derecho. Y hay que añadir otro punto importante. Si se quedara, sería difícil volverle a motivar y, si se fuera, habría que fichar a un recambio de inmediato y de garantías para añadir competencia a su posición. Un buen lío.