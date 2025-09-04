Maffeo: «Si no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre»
El defensa entona su ‘mea culpa’ y pide perdón a la afición después de que no se haya concretado su traspaso
«Con un sector de la grada lo tengo que arreglar, salir ahí y mandarlos a callar fue un error», afirma
Manuel Fernández
Pablo Maffeo quiere reiniciar su carrera en el Mallorca. El catalán, con pasaporte argentino, se ha dirigido al mallorquinismo a través de los medios del club en sus primeras palabras tras frustrarse los intentos para su traspaso. El defensa pide perdón a la afición por su actitud y se compromete a «cambiar» para que su relación con la grada retorne a su mejor época.
«Siempre he dicho que aquí en la ciudad estoy bien y simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí», reconoce el futbolista, que este verano no fue la primera vez que le pidió al club su traspaso. Una salida que no se ha concretado y que le hará quedarse en la entidad, como mínimo, hasta que se abra el mercado de invierno.
«Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie», afirma en unas declaraciones que suponen el primer paso de club y jugador para que el mallorquinismo acepte de nuevo a un futbolista que pidió salir tras su choque con la afición del Mallorca.
Las frases de Maffeo
- A coger el toro por los cuernos. Yo siempre he dicho que aquí en la ciudad estoy bien y simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí. Al no ser así, obviamente voy a darlo todo.
- Yo voy a seguir igual. Yo por este club he jugado lesionado: con tres vértebras rotas, con una rodilla rota, con un pie roto... Lo seguiría y seguiré haciendo porque el bien del club es el bien mío. Entonces, no hay problema a nivel deportivo.
- Al final las cosas no van a cambiar si el principal culpable, que soy yo, no pone de su parte. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre. Pero no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal.
- Tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster. Ahora con la cabeza centrada en Mallorca.
- Creo que con un sector de la grada lo tengo que arreglar y yo tengo que poner la primera piedra. Lo haré y que al menos no me vaya de aquí en el día de mañana o cuando se acabe mi carrera y diga que por lo menos no lo intenté.
- Salir ahí y mandarlos a callar fue un error mío y lo asumo porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, sino hacia el equipo. Pero veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas que se juntaron. Yo me equivoqué y si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón.
- Sí es verdad que los cánticos me dolieron, no me gustaron y yo reaccioné mal. Y de una piedra se ha hecho una montaña y no tendría que haber pasado.
