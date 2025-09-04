Maffeo: «Si no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre»

Pablo Maffeo quiere reiniciar su carrera en el Mallorca. El catalán, con pasaporte argentino, se ha dirigido al mallorquinismo a través de los medios del club en sus primeras palabras tras frustrarse los intentos para su traspaso. El defensa pide perdón a la afición por su actitud y se compromete a «cambiar» para que su relación con la grada retorne a su mejor época.

«Siempre he dicho que aquí en la ciudad estoy bien y simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí», reconoce el futbolista, que este verano no fue la primera vez que le pidió al club su traspaso. Una salida que no se ha concretado y que le hará quedarse en la entidad, como mínimo, hasta que se abra el mercado de invierno.

«Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie», afirma en unas declaraciones que suponen el primer paso de club y jugador para que el mallorquinismo acepte de nuevo a un futbolista que pidió salir tras su choque con la afición del Mallorca.

