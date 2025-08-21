Mallorca
Maffeo niega un enfrentamiento con Arrasate: "Es totalmente falso"
El defensa del Mallorca publicó un comunicado en el que desmintió que su entrenador le echara del entrenamiento
El momento de Pablo Maffeo en el Mallorca está siendo cuanto menos delicado. El defensa hispanoargentino quiere salir del club, a pocos días de que se cierre la ventana de traspasos, mientras sigue ejercitándose a las órdenes de Jagoba Arrasate. En las últimas horas, habían salido varias informaciones que hablaban de que el jugador no había mostrado la intensidad necesaria en un entrenamiento.
Ante esa situación, el entrenador de los bermellones le pidió que abandonara el terreno de juego y no finalizara su sesión. El futbolista ha desmentido de forma pública que hubiese un enfrentamiento directo con Arraste y que este último lo echara del entrenamiento. Todo a través de un comunicado.
"Quiero aclarar que es totalmente falso que ayer el míster me echara del entrenamiento. Me veo en la obligación de desmentirlo para proteger mi imagen y defender mi reputación. El club y yo vamos de la mano ante situaciones e informaciones falsas como esta, que no se pueden permitir. Estoy a total disposición y entrenando de la mejor manera posible", dijo.
Lo que es innegable es que la relación entre el club y el jugador no es la ideal. Desde antes de acabar la temporada pasada, el deseo de Maffeo era el de dejar el club y durante el verano ha sonado con fuerza su posible incorporación al Sevilla. Sin embargo, esta operación todavía no se ha dado, a pesar de que el club hispalense quiera dar salida a Juanlu.
Maffeo también ha estado cerca de otros equipos de fuera de España. Uno de ellos es el Nottingham Forest, que estuvo interesado en el jugador, pero las negociaciones con el Mallorca no salieron adelante. Algo similar pasó con el Panathinaikos griego, en una operación que no convenció a ninguna de las partes.
El Mallorca no pondrá ningún impedimento en la marcha del lateral si cualquier club deposita la cifra que tiene marcada: 6 millones de euros. Por el momento, el jugador no está teniendo minutos en su equipo y ha perdido la titularidad en la banda derecha de la zaga defensiva.
