Maffeo y Larin centran el último día del mercado de fichajes

Tras un intenso verano, cuando el reloj marque esta noche las 00:00 horas, el mercado de fichajes –en España– habrá concluido. Al Real Mallorca y a su director de fútbol Pablo Ortells les espera mucho trabajo en el día de hoy. La salida o no de Maffeo y Larin, otro refuerzo más para el ataque, alguna sorpresa inesperada... Al contrario que el curso pasado, se espera que la actividad sea frenética en Son Moix. No hay que descartar que al final no ocurra nada y no haya cambios, pero lo cierto es que el Camí dels Reis vivirá un día de nervios.

La carpeta de Maffeo y Larin es la más importante por resolver. Ha sido sin duda el culebrón del verano y siguen sin encontrar una solución que contente a todas las partes. En el caso del atacante canadiense, dejó claro que quería marcharse tras los sucesos del partido ante el Getafe, donde mandó callar a una parte de la grada.

Este verano no ha participado en ningún partido y su actitud ha molestado al vestuario. Sin embargo, su alto salario ha impedido encontrarle una salida que satisfaga a todas las partes, aunque si sale Ortells deberá recular en sus exigencias. Ni club ni jugador quieren continuar con la relación y, si se queda, otro problema se añadirá a la lista.

Por otro lado, Maffeo, eterno protagonista de los mercados cada seis meses, sigue sin decidirse. Cuenta con opciones del extranjero y de la Liga, pero las ofertas no alcanzan lo que pide el Mallorca. Su continuidad no es algo imposible, pero al igual que Larin debería reconducirse por la mala relación con gran parte de la afición. Su salida provocaría la llegada de Héctor Fort, con el que el club ya tiene un acuerdo.

La salida de Larin liberaría una gran masa salarial que podría servir al Mallorca para afrontar otras operaciones. Sheraldo Becker es una de las opciones para reforzar el ataque, aunque siendo el último día de mercado puede pasar cualquier cosa.