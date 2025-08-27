Luna renueva con el Mallorca y se marcha cedido al Huesca

Dani Luna renueva con el Mallorca hasta 2028 y se marcha cedido al Huesca. El futbolista colombiano jugará en Segunda División como en las últimas dos temporadas, aunque antes de irse al equipo oscense ha ampliado su vinculación un año más con los bermellones.

El Sporting también había pujado fuerte por Luna, pero el Huesca se ha adelantado a los asturianos, también porque es un destino más apetecible para el colombiano. El atacante quiere jugar y al ver que tendría pocas oportunidades en el primer equipo ha buscado una opción para tener continuidad este curso.

La pasada temporada debutó en Primera Disivión en el Mallorca antes de partir como cedido al Cartagena, donde anotó tres goles en 17 partidos en la segunda vuelta.

Además del equipo albinegro, Daniel Luna también ha jugado en Segunda División en el CD Mirandés hace dos cursos.

Con su marcha, el Mallorca pierde a otro de los futbolistas que pueden actuar de extremo de manera natural. Ahora, Arrasate cuenta con Llabrés y Asano como futbolistas de banda, a falta de refuerzos.