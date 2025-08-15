Lorenzo Santamaría: «Estoy encantado de ser socio de honor del Mallorca»

El Real Mallorca contará en esta temporada que empieza oficialmente mañana sábado con un abonado destacado y mediático, el cantante Lorenzo Santamaría (Santa Maria del Camí, 1946), que el club rojillo ha distinguido con la distinción de socio de honor.

El icónico artista mallorquín, con canciones tan conocidas como ‘Para que no me olvides’, ‘Si tú fueras mi mujer’, ‘Bailemos’ o ‘Tú y yo’ se une de esta manera a los más de 23.000 abonados para la campaña 2025/26.Santamaría se muestra muy ilusionado «por el buen momento del club y que el equipo juega bien».

El cantante mallorquín de los años 70, y que en la actualidad sigue llenando recintos tras volver hace varios con gran éxito a los escenarios, fue uno de los últimos en darse de alta antes de que se cerrase la campaña de abonados para esta Liga. Santamaría se personó en las oficinas del Estadi Mallorca Son Moix en uno de sus parones profesionales entre concierto y concierto.

Del Mallorca... y del Barça

«Estoy encantadísimo de ser socio del Mallorca, mi equipo. Ya fui socio del club durante muchos años y ahora volvemos con muchas ganas e ilusión», señaló el artista, que añadió: «Estaré en el estreno de la competición que precisamente es ante el Barcelona. Mis dos equipos se enfrentan entre sí. Corazón partido».

Lorenzo Santamaría explicó los motivos por los que ha vuelto a abonarse a la entidad bermellona. «Veo que se juega al fútbol. No solo hay que pensar en ganar, que me gusta vencer, pero me encanta que el equipo juegue al fútbol. Además veo y se percibe que el club va a más y que cada vez tiene más afición entre los jóvenes», dijo.

A sus 80 años de edad, el cantante recalcó que «no vivo de nostalgia». «Ver gente joven que se anima y arropa al club eso es muy bonito e importante porque significa que hay Mallorca para muchos años», subrayó.

En cuanto a si recuerda algún jugador de épocas anteriores, el artista se centra en el presente: «Siempre me ha gustado que haya futbolistas de la isla. Ahora ver a dos de Artà, Darder y Abdón, es muy bonito».

Santamaría fue invitado a conocer el estadio el día en el que se hizo abonado. Al pisar el terreno de juego, no pudo evitar decir estas dos frases: «Caray, cómo disfrutaremos» y «Llenar este estadio en un concierto mío sería acojonante».

Por último, Santamaría, que está a caballo entre Mallorca y Barcelona, espera que en la presente temporada «haya un buen equipo». «Tengo claro que se puede ganar o perder pero lo más importante es que la gente disfrute, y si pierdes decir ‘lástima, pero se ha jugado bien’. Esto es primordial», señaló el cantante que en octubre comienza una nueva gira.