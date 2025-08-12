L'opinió de Ricard Pla sobre el Mallorca: Les contradiccions i les pors de l'afició
Ricard Pla
Aquest dilluns, a les pàgines de Diario de Mallorca, alguns aficionats mallorquinistes expressaven les il·lusions, les ganes i també les contradiccions que tenen amb relació al rendiment de la plantilla del Reial Mallorca. Hi ha opinions per a tots els gustos: des dels més optimistes que assenyalen Europa, als més realistes que pensen que enguany ho passaran malament.
Tot i que hagi mostrat més bona imatge en el Trofeu Ciutat de Palma, el Mallorca comença un campionat ple d'interrogants i mig buit, a l'espera d'incorporacions que apugin el nivell de la plantilla. El primer partit a Son Moix no és precisament dels que convidin a ser gaire optimista.
Naturalment, en futbol, pot passar de tot, però la visita del Barça i el joc que exhibeix l'equip de Hansi Flick és molt difícil de contrarestar. Aquests plantejaments són gairebé de manual i fins i tot comentaris de tertúlies de taverna, però són els que segurament també tenen al cap els propis jugadors, sobretot els mallorquinistes. Com poden aturar Lamine Yamal? Qui s'encarrega de vigilar Pedri, Fermin, Frenki de Jong o Raphinha?
Sobre el paper, el desequilibri és monumental, però, com també diuen sempre els futbolistes, aquests són els partits que ens agrada disputar. El verb clau és competir. Si el Mallorca —com altres equips, evidentment— surt concentrat i motivat, pot tenir possibilitats, les mateixes que va tenir la temporada passada amb la visita del Madrid i que va acabar en empat. Però ja ha passat un any d'allò, i els equips han canviat força, sobretot el Barça, amb l'arribada del tècnic alemany.
L'any passat debutaven Mojica i Asano; enguany, segurament només serà un jugador, Pablo Torre. La resta són els mateixos i tenen un any més. A la primera volta, encaixaren una golejada d'escàndol a Son Moix (1-5) i també perderen a Montjuïc (1-0), amb una actuació estel·lar de Leo Roman. Ara mateix el porter eivissenc és la millor garantia del Mallorca 2025-26 i el que transmet les millors sensacions.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- La estrategia al límite del Barça para inscribir