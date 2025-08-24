L'opinió de Ricard Pla: La connexió mallorquina suma el primer punt
Ricard Pla
Un dels jugadors assenyalats en el primer partit de la temporada aconsegueix esser el protagonista en el segon i de manera positiva. Mateu Jaume Morey marcà el primer gol de la competició en un partit totalment encallat del Mallorca. Quan tothom donava el resultat per definitiu, tres mallorquins —Domènech, Prats i Morey— intervingueren en una acció sense gaire perill i firmaren una jugada que acabà en el gol de l’empat al minut vuitanta-set.
Un resultat que el Celta lamentarà, perquè un minut abans hauria pogut sentenciar clarament amb el zero a dos. Però, això té aquest esport i, a vegades, l’actitud dels jugadors és determinant. Domènech va creure en les seves forces per arribar a una pilota que es perdia per la línia de fons, i al final acabà a la xarxa dels visitants. Va ser una qüestió de fe, i, gràcies a la connexió mallorquina l’equip de Jagoba Arrasate, va aconseguir sumar el primer punt just abans de viatjar al Bernabéu.
Ara bé, no tot es redueix a aquella jugada, en què Morey quedà com a l’heroi final. El partit va ser totalment controlat pel Celta, molt superior en totes les facetes del joc: tàcticament, tècnicament i físicament. L’equip de Giráldez va ser millor gairebé tots els minuts i el Mallorca es va limitar a córrer darrere la pilota i frustrar-se enormement. El Celta va jugar la majoria de minuts de manera molt còmoda.
El Mallorca, a més del gol de l’empat, només va tirar entre els tres pals una sola vegada amb intenció. Va ser Pablo Torre que ho va provar des de fora de l’àrea en la millor acció dels mallorquinistes i que el porter Radu va enviar a córner. La resta, com hem dit, frustració, esgotament i molt poques idees ofensives. Els detalls destacats es redueixen a la titularitat de Mateo Joseph i al debut de Kumbulla, que no va estar malament. Ara bé, l’equip transmet molts de dubtes i el calendari que ve no ajuda gens.
