Llega la hora de Leo Román

Leo Román tiene ante sí la oportunidad que siempre había deseado: ser el portero titular de un equipo en Primera División. Y la ocasión le ha llegado en el Real Mallorca, de donde llegó a estar más fuera que dentro, siendo el partido de mañana ante el Barcelona (19:30 horas/Movistar) el primer momento para demostrar que la decisión de la dirección deportiva de apostar por él y no por Dominik Greif fue la correcta.

Por su buen desempeño pasan gran parte, por no decir todas, las posibilidades de los de Jagoba Arrasate de conseguir sumar algún punto con la visita del vigente campeón de la competición. En esta clase de partidos, el acierto de todos debe ser máximo, y más en la portería, debido al potencial ofensivo de los de Hansi Flick.

Pero precisamente el Barcelona es un equipo que, cuando vea a Leo Román bajo palos, se acordará perfectamente de la exhibición que ofreció en el encuentro de la segunda vuelta de la temporada pasada. Aquel día, el ibicenco —que aprovecharía para mandar un recado al club al acabar el choque— se salió.

Los culés batieron un récord en los primeros 45 minutos, pues remataron 24 veces, aunque solo cinco a puerta, y eso supone un registro histórico para LaLiga, ya que nadie lo igualaba desde la temporada 2003/04.

No pudo hacer nada en la segunda mitad ante el disparo de Olmo, pero su actuación fue alabada por todos. Algo que repetiría pocas semanas después en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid.

Tras un verano de tira y afloja, su renovación ha servido para calmar las aguas, pero a la vez es un reto que debe asumir y en el que debe ser diferencial, como lo fueron Greif y Rajkovic antes.

El Barcelona, equipo más goleador de la temporada pasada, le pondrá a prueba de todas las maneras posibles. En la primera vuelta ya dio buena muestra de ello venciendo por 1-5.

Leo Román deberá parar a Lamine, Raphinha, Olmo, Pedri, Ferran, Fermín y todo el arsenal de futbolistas ofensivos que maneja Flick para que el Mallorca tenga alguna posibilidad de puntuar en el estreno liguero. La gran oportunidad de Leo ya está aquí y debe aprovecharla.