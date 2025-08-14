Lío entre el Mallorca y el Lyon por decidir quién paga las garantías en el traspaso de Greif

Nuevo capítulo entre el Mallorca y el Olympique de Lyon por la venta de Dominik Greif. Ambos clubes llegaron a un acuerdo económico el pasado jueves, pero la entidad bermellona pidió unas garantías de pago para asegurarse el cobro de los cuatro millones fijos más una cantidad variable que puede alcanzar los seis ‘kilos’.

El equipo francés las ha tramitado, aunque estas tienen un coste a determinar por la entidad bancaria. No es un documento que acredita la capacidad económica del Olympique de Lyon, sino una especie de seguro en la que el banco del comprador, en este caso del club francés, se compromete a abonar la cantidad con fondos propios si el Lyon no lo hace.

Y aquí viene el lío: el Mallorca quiere que el Lyon las pague y el Lyon, como se las han exigido y es un añadido, piensa que es al revés. Además, UEFA y FIFA ya cuentan con mecanismos suficientes como para garantizar el cobro y el club francés ya ha fichado a varios jugadores este verano pagando también una cantidad superior de traspaso.

Todavía puede alargarse unos cuantos días la situación, pero ambas partes confían en que se pueda llegar a un acuerdo próximamente. Eso sí, lo que está claro es que Dominik Greif no jugará el primer partido de la liga francesa con el Lyon y podría ser que estuviera en Mallorca en la visita del Barcelona.