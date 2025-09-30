Leo Román se asienta en Primera

Leo Román ya empieza a sentirse futbolista de Primera División. El portero del Real Mallorca, consciente de que está ante su año de consagración en la máxima categoría, ya empieza a asentarse en la categoría. Ante el Alavés dejó su portería a cero por primera vez este curso y, junto al choque frente al Atlético de Madrid, espanta las dudas tras sus fallos frente al Celta y al Espanyol que costaron puntos.

Su renovación, al igual que la marcha de Greif al fútbol francés, fue una de las grandes animadoras del mercado de fichajes. Tras apostar el club por él, tenía por delante dar continuidad a sus buenas actuaciones frente a Barcelona y Real Madrid de manera continuada. Sus cualidades bajo palos son de sobra conocidas, pero es cierto que su experiencia en la máxima categoría se limitaba a algunos partidos separados en el tiempo.

Tras poder poco o nada en la goleada encajada ante el Barcelona, ante el Celta cometió un error que costó el gol de los vigueses. Una salida precipitada que fue aprovechada por Rueda para adelantar a su equipo –tanto que neutralizó Mateu Jaume en los minutos finales–. Un error que él mismo reconoció en días posteriores, conocedor de que había tomado una mala decisión. Frente al Real Madrid (2-1) estuvo correcto, mientras que ante el Espanyol (3-2), se equivocó al ir a buscar un centro de Dolan muy bombeado, permitiendo que Roberto Fernández marcase a placer.

Estos dos fallos, apenas separados por dos jornadas, sembraron de dudas al propio portero, que sabe que tenía que ser mucho más preciso para justificar la gran apuesta que ha hecho el club con él. Y ante el Atlético estuvo a las mil maravillas. Además de detener el penalti lanzado por un especialista como Julián Álvarez, realizó varias intervenciones de mérito que permitieron a los de Jagoba Arrasate sumar un punto ante uno de los mejores equipos de la Liga.

Y este sábado frente al Alavés al fin consiguió que su portería quedase a cero al ganar, algo que no lograba el Mallorca desde octubre de 2024 cuando venció al Rayo Vallecano por la mínima (1-0). Frente a los de Chacho Coudet, pese a que apenas estuvo exigido, se mostró serio bajo palos y respondió en las pocas llegadas de los albiazules.

Ahora, este sábado frente al Athletic (18:30 horas) tiene un nuevo reto por delante ante un equipo con mucho potencial ofensivo, pero al que le está lastrando su falta de acierto ante la portería rival.

Nueva lesión muscular de Takuma Asano

Takuma Asano se vuelve a tropezar con su gran problema: la fragilidad muscular. El extremo del Mallorca, autor del gol de la victoria ante el Alavés este fin de semana, tuvo que pedir el cambio al sentir una molestia. El club confirmó ayer que el nipón sufre una «lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda. La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución». Será baja ante el Athletic como mínimo y habrá que esperar a ver si llega ante el Sevilla.

Gol anulado y amarilla para Jan Virgili con España sub-20

Jan Virgili no tuvo el estreno deseado con España sub-20 en el Mundial que se está disputando en Chile El futbolista del Mallorca, suplente en el estreno, entró al campo tras el descanso para intentar darle la vuelta al marcador, en aquel momento favorable a Marruecos (1-0). El extremo vio como anulaban un penalti sobre él a instancias del VAR, viendo tarjeta por simulación, así como un gol anulado a él mismo por fuera de juego. El partido finalizó 2-0 y ahora la selección se la juega el miércoles por la noche ante México.

Mikel Vesga engorda la enfermería del Athletic

El jugador del Athletic Mikel Vesga sufre una «lesión muscular en el aductor largo» de la pierna derecha que le convierte en baja prácticamente segura para el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que va a enfrentar el miércoles al equipo rojiblanco, rival del Mallorca este sábado en San Mamés, con el Borussia Dortmund en Alemania (21.00 horas).

Vía: Diario de Mallorca