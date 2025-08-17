Kumbulla llega a Palma: "Me han transmitido confianza"

Marash Kumbulla ya ha llegado a Palma. El central albanés ha aterrizado esta tarde en Son Sant Joan sobre las 17:40 horas en un vuelo procedente de Roma para convertirse en el cuarto fichaje del Mallorca este verano.

Las dos entidades han llegado a un acuerdo de cesión con opción de compra no obligatoria de seis millones fijos más dos variables, según ha informado periodista especializado en el mercado de fichajes internacional Fabrizio Romano.

Pablo Ortells, director deportivo, ha sido el primero que lo ha saludado y cumple con una de las necesidades de la plantilla de Jagoba Arrasate, ya que el albanés competirá con Raíllo y Valjent por un puesto en el once siempre que apueste por una defensa de cuatro y, en una hipotética zaga de cinco, debería ser titular.

Kumbulla ha sido breve, pero claro. “Estoy muy contento de estar aquí y entrenaré a partir del martes. He hablado con el director deportivo y el entrenador y me transmitieron confianza”.

Ya conoce la Liga española

El defensor ya conoce la Primera División española. De hecho, el curso pasado estuvo cedido en el Espanyol, siendo una pieza imprescindible para su técnico, Manolo González, y llegando a disputar 35 partidos de Liga y anotar tres tantos. Precisamente su estreno goleador en LaLiga fue en el triunfo ante el Mallorca en la primera vuelta, cuando el conjunto perico venció por 2-1.

Kumbulla, que pertenece a la Roma desde la temporada 2020/21, no ha convencido a su entrenador, Gian Piero Gasperini, y quería regresar a España. Contaba con el interés de equipos como el Alavés, el Sevilla, el Espanyol o el Cagliari, aunque la oferta del Mallorca ha sido la que más le ha gustado.

Todo hace indicar que al albanés le costará coger ritmo de competición porque esta pretemporada solo ha jugado 53 minutos. Salió desde el banquillo contra el Kaiserslautern, Cannes y Lens, en cambio ni contra el Aston Villa ni el Everton tuvo oportunidad de jugar.

Con la llegada de Kumbulla, el Mallorca cierra la carpeta de los centrales y se puede centrar más en la llegada, al menos de un extremo, y las salidas de Maffeo, Larin y Samu Costa con sus consiguientes reemplazos.