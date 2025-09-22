Jan Virgili y Son Moix: un amor a primera vista

Pocas veces la grada de Son Moix ha reclamado con tanto ímpetu que le llegué el balón a un jugador como ocurrió ayer con Jan Virgili. El extremo catalán entró al terreno de juego con 0-1 en el marcador y revolucionó el partido entre Mallorca y Atlético de Madrid haciendo lo que mejor se le da: encarar. Desde la primera jugada en la que tocó el esférico y regateó a Nahuel Molina, se escuchaba un runrún en la grada cada vez que le llegaba la pelota, presagiando quizás lo que iba a ocurrir en unos instantes.

El ex del Barcelona le puso un balón en bandeja a Muriqi para que el kosovar tan solo tuviese que poner la frente y empatar así un encuentro que los de Arrasate estaban perdiendo con un futbolista más sobre el césped.

El miedo entraba en el cuerpo de los colchoneros cada vez que los bermellones volcaban el juego hacia la banda izquierda para buscar a Jan Virgili. Nahuel Molina, que se llevó un caño por parte del ‘17’ que desató gritos de admiración en la tribuna, no podía contenerle de ninguna manera.

Eso provocó que Simeone ordenase a Koke acudir a la ayuda del lateral argentino para hacer un dos contra uno y frenar las acometidas de Virgili. Algo que tan solo sucede con jugadores especiales, que tienen un desparpajo y unos destellos que hacen levantarse al espectador de su asiento en un deporte en el que, hoy en día, se echan en falta futbolistas así.

Su crecimiento dentro de la élite está siendo muy rápido. Hace dos años, estaba jugando en el juvenil del Nástic de Tarragona. A pesar de su edad y su poca o nula experiencia en Primera División, Jan Virgili logró enganchar a la afición como muy pocos han hecho en su debut en Son Moix. El Mallorca necesitaba un futbolista de estas características como el comer. Un jugador al que le dé igual el defensa que tenga enfrente, que muestre atrevimiento y que aporte desborde.

De seguir así, está claro que Jan Virgili tendrá mucho protagonismo en este equipo. Pero, por el momento, habrá que esperar unas semanas para volver a verlo con la elástica bermellona, hasta que regrese del Mundial que disputará con la selección española sub-20.

Vía: Diario de Mallorca