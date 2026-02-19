Jan Virgili se sincera sobre su salida del Barça: "Me llamó y me dijo 'espabila, que te quiero aquí el sábado'"

Jan Virgili (Vilassar de Mar, 2006) es un futbolista que inmediatamente entra por los ojos. Tiene ese algo que cautiva. Es un agitador por excelencia: atrevido, eléctrico, incisivo, descarado, gran uno contra uno y con mucha, mucha personalidad. No notó en absoluto el salto de Primera Federación a Primera División, demostrando su enorme talento desde el primer día, ganándose a la afición mallorquinista y convirtiéndose en una pieza fundamental para Jagoba Arrasate, su gran valedor.

Porque Jagoba insistió - y mucho - en su incorporación. Viendo que no entraba en los planes de Hansi Flick, el extremo vio con buenos ojos su ascenso a la máxima categoría del fútbol español de la mano del Mallorca. Eso sí, las negociaciones no fueron para nada sencillas y, tras un par de viajes de Aduriz y Ortells a Barcelona para obtener el beneplácito de Deco, se cerró el trapaso de la perla culé: cuatro millones de euros y un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo que se reservaba el conjunto azulgrana.

Hansi Flick saluda a Jan Virgili en el Barça-Mallorca / Toni Albir / EFE

Jan, una de las esperanzas de un Mallorca en apuros, se pasó por el podcast del club bermellón, 'Endimoniats', para abordar distintos temas de actualidad, hacer un repaso de su prometedora carrera y contar alguna que otra anécdota. Su fichaje se hizo oficial el pasado 28 de agosto, pero un insistente y convincente Jagoba Arrasate se puso en contacto poco antes de la gira en Austria: “Me llamó y me dijo: ‘espabila que te quiero aquí el sábado’. Y pensé: ‘¿y qué hago yo?’. Me lo dijo un lunes y se iban el sábado a Austria a la pretemporada y yo llegué un mes o mes y medio después”.

"Me hubiese quedado, porque estaba en el Barça"

“Ortells vino después a Barcelona a hablar conmigo el día antes de llegar aquí, pero yo sobre todo hablé con Jagoba. Tenía más equipos que me querían, pero cuando vino el Mallorca no pensé en otro”, añadió. Y es que, tras no viajar con la primera plantilla culé a la gira de pretemporada, la llamada del técnico de Berriatua fue la clave de su fichaje.

Jan Virgili reta a Marc Casadó / Quique García / EFE

"Tenía mucha ilusión con ir y demostrar que estaba preparado, pero no fui y volví al filial. Yo me hubiese quedado, porque estaba en el Barça, pero cuando me llamó Jagoba pensé que si jugaba en Primera División y podía demostrar que estaba preparado era un gran salto", reveló.

Una asignatura pendiente

También explicó cómo digirió la inesperada convocatoria de la selección sub-19 para el Europeo: "Era verano, estaba de vacaciones y me llamó mi coordinador del Barcelona. Dos minutos más tarde me llegó un WhatsApp del seleccionador. Grité por toda la casa. Me hizo mucha ilusión".

Aún no ha visto puerta con la elástica bermellona - su tarea pendiente -, pero es el máximo asistente (6) del equipo: "Es una ilusión que tengo, creo que llegará, tampoco estoy agobiado. Mientras pueda seguir ayudando al equipo provocando penaltis o dando asistencias… El gol cuando menos te lo esperas llega". Y, sobre su prolífica sociedad con Muriqi, aseguró que "siempre me dice que haga lo que sé hacer, que encare y que cuando pueda se la ponga para que él remate".