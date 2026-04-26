Jan Virgili sigue mejorando su currículum

Jan Virgili sigue empeñado en demostrar que su aterrizaje en Primera no es fruto de la casualidad ni de la suerte. El ex del Barça volvió a dejar huella con el Mallorca, esta vez ante el Alavés, con una obra de arte directa a la escuadra que, por desgracia para el cuadro bermellón, no fue suficiente para puntuar. Están a solo un punto del descenso.

Fue en el minuto 18 para abrir la lata en Son Moix: Pablo Torre condujo el balón con criterio, filtró un pase vertical hacia Samu Costa y este habilitó a Virgili en la frontal. El extremo no se lo pensó dos veces: controló orientado, disparó rápido y el balón voló directo a la escuadra de Antonio Sivera. Imparable.

Alavés - Mallorca | El gol de Jan Virgili / LALIGA

El tanto tiene todavía más valor porque llega apenas dos semanas después de que Jan estrenara su cuenta goleadora en LaLiga. Ya suma 2 goles, 6 asistencias y ha provocado 2 penaltis con su desequilibrio esta temporada. Números muy serios para un futbolista que está viviendo su campaña de debut en la élite española y que todavía no ha cumplido los 20 años, mientras su currículum crece a un ritmo vertiginoso.

Jan Virgili celebra su primer gol en LaLiga / RCD MALLORCA

Su importancia va más allá de la estadística. Virgili representa el desequilibrio en un Mallorca mal planificado desde verano. Martín Demichelís está sacando petróleo de un equipo sin desequilibrio por banda más allá del catalán, pero que depende de que le lleguen balones en condiciones a Muriqi dentro del área para generar peligro. En este contexto, tener un futbolista capaz de recibir entre líneas, girar, encarar, asociarse y sacar ventaja constantemente en espacios reducidos es una necesidad. Cada vez son más aficionados los que piden que De la Fuente lo tenga en cuenta para el Mundial.

Buena gestión de las suplencias

También habla bien de él cómo ha gestionado los momentos complicados. Después de haberse ganado un estatus de titular casi indiscutible, Demichelís lo mandó al banquillo durante cinco partidos consecutivos (en total, fueron siete sin ser titular si contamos la sanción por la roja que vio ante Osasuna). Virgili no se desconectó, asumió el papel de revulsivo como un reto y respondió marcando ante el Rayo. Después, cuando volvió a tener una oportunidad de ser de la partida contra el Alavés, dibujó una obra de arte.

Jan Virgili, peleando un balón contra un jugador del Alavés / EFE

Ese tipo de respuesta también cuenta. Porque el talento abre muchas puertas, pero la actitud es la clave para mantenerlas abiertas mucho tiempo. Estar concentrado cuando todo va de cara es fácil, pero cuando vienen mal dadas, no tanto. Y Virgili, por ahora, está demostrando tener ambas cosas: desborde, personalidad, golpeo y una buena mentalidad para intentar sumar sin ser el actor principal.

Si sigue por este camino, su nombre puede empezar a entrar en conversaciones importantes. Incluso en clave Selección, donde, en esta etapa de Luis de la Fuente, los extremos con uno contra uno, cambio de ritmo y producción ofensiva tienen mucho valor. Aunque conviene no correr y, nunca mejor dicho, darle tiempo al tiempo. De momento, Jan Virgili está acabando de consagrarse en Primera sin cumplir los 20. Y eso no está nada mal.

A día de hoy, el Mallorca está a un solo punto del descenso. Puede pasar de todo, pero si logran salvar la categoría, mucha culpa de ello será gracias al desparpajo de un jovencísimo Jan Virgili. Y a los goles de Muriqi, claro.