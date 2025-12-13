Jan Virgili lo cambia todo

Sin que muchos lo viesen venir, casi sin avisar, Jan Virgili se ha convertido en tiempo récord de una promesa a toda una realidad en el fútbol de élite. En Mallorca, el extremo de Vilassar de Mar ha encontrado una nueva casa, un hogar donde confiaron plenamente en sus capacidades desde el primer minuto. Y ahora reciben los frutos de su apuesta en forma de un jugador totalmente diferencial para Jagoba Arrasate. Sin su presencia no se podría entender que los bermellones estén a estas alturas fuera de la zona de descenso.

A base de regates, de encarar, de intentarlo y de pelear, Jan Virgili se ha ganado el corazón de todo Son Moix en apenas unos meses. Es poco tiempo el que lleva el extremo en la isla, pero ha sido más que suficiente para demostrar que Arrasate tiene entre sus manos un jugador especial. Lo demostró cuando, nada más llegar, protagonizó la caída de un baluarte mallorquinista: Dani Rodríguez. El capitán bermellón se puso en rebeldía desde el primer día cuando su entrenador alineó al canterano azulgrana por encima suyo, aunque a Jagoba no le tembló el pulso y redobló la apuesta por el extremo. No le salió nada mal.

Jan Virgili, estrella en el Mallorca / Mallorca

Jan Virgili es un agitador, un jugador distinto que cualquier entrenador que se precie quisiera tener en su equipo. Desde el extremo, el jugador de Vilassar de Mar demuestra ser, con diferencia, la pieza más desequilibrante del esquema del Mallorca, un equipo que ya no sabe jugar sin Jan sobre el terreno de juego. Su desparpajo pone en aviso constantemente a los defensas, que saben que cada vez que recibe el balón en tres cuartos deben recular para no quedarse en cuadro ante un posible regate del canterano azulgrana. Y es que es justo afirmar que su presencia lo cambia todo en el Mallorca.

Otra actuación estelar

Este sábado, contra el Elche, Virgili volvió a demostrar por enésima vez porqué es uno de los nombres propios de esta primera mitad de campeonato. Suya fue la primera asistencia hacia Morlanes tras una excelente jugada personal desde la banda izquierda. Tuvo en sus botas abrir su cuenta goleadora en Mallorca, pero el palo terminó negando la alegría a Jan que se quedó con la miel en los labios de poder cantar su primer gol con la camiseta bermellona.

Jan Virgili, en un partido reciente, está 'on fire' en el Mallorca / EFE

Mientras en Mallorca disfrutan de un talento distinto que consiguieron por precio de ganga, en Barcelona podrían mirar con cierto arrepentimiento el crecimiento de su canterano. Después de que Hansi Flick lo dejara fuera de la lista definitiva de la pretemporada con el Barça, el extremo de Vilassar entendió que debía buscar una salida para tener minutos y poder crecer. La encontró en Son Moix en una operación donde los azulgranas se reservan el 50% futura compra y un derecho de tanteo que podrían utilizar en un futuro. De seguir con su proyección actual, no sería de extrañar que así lo hiciesen.