Jan Salas se marcha cedido al Córdoba

Jan Salas jugará cedido en el Córdoba hasta final de temporada. El canterano, que no entró en la convocatoria en el partido frente al Real Madrid y se encuentra concentrado con la selección sub-20 para los amistosos previos al Mundial, emprende una nueva aventura en el conjunto andaluz en busca de minutos para seguir creciendo y que su progresión no quede estancada.

En la temporada 2024/25 fue convocado en hasta 15 ocasiones, debutando en Primera División el 1 de febrero de 2025, en un encuentro ante el Atlético de Madrid. En este inicio de campaña 2025/26, también ha tenido participación en las dos primeras jornadas de LaLiga, ante el Barcelona y el Celta.

El club, que tiene una gran confianza en el jugador, le ha deseado "la mejor de las suertes" durante su estancia en el equipo blanquiverde, que todavía no ha ganado ningún partido en el inicio de la Segunda División.