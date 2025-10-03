Jagoba Arrasate: "Queremos encadenar otro resultado positivo porque nos daría mucho ánimo"

El ambiente en Son Bibiloni ha cambiado. Es mucho más tranquilo y, este viernes, Jagoba Arrasate ha mostrado una versión más estadista e incluso bromista en la sala de prensa. El técnico del Mallorca ha adelantado que no puede ser el mismo once, pero sí que será "similar". Takuma Asano, que marcó el gol de la victoria contra el Alavés, se perderá algunas semanas.

Este sábado a las 18:30 visitan el campo del Athletic, una plaza difícil donde puntuar, pero con un dato optimista que manda: el entrenador de Berriatua nunca ha perdido allí.

La primera victoria del curso ha relajado el ambiente en el Mallorca. "Ha sido una semana exigente en cuanto a todo y también más tranquila. Poder tener siete días para trabajar se agradece. Estamos más liberados, pero seguimos estando apretados y mañana es un partido importante porque luego nos vamos a un parón", subraya.

El equipo de Ernesto Valverde rotó contra el Borussia Dortmund en Champions este miércoles. "La gestión del técnico hace indicar que lo tengan muy presente. El partido de mañana lo tiene muy presente y espero al mejor Athletic. No están en racha pero han jugado más y les falta eficacia.En San Mamés antes de un parón van a apretar un montón", señala y añade: "Tenemos que pensar que nos encontraremos al mejor Athletic. Es un campo difícil y tenemos que intentar, después de una victoria, hacer otro buen partido para encandenar otro resultado positivo que nos daría mucho ánimo".

La vuelta de Nico Williams condiciona al Mallorca: "Es un factor diferencial, seguro que lo han encontrado a faltar estas jornadas. Les da mucho. Más allá de Nico, nosotros necesitamos el espíritu colectivo del pasado sábado a nivel defensivo para que los jugadores rivales no estén cómodos".

Ni Mascarell, ni Kumbulla entran en la convocatoria y todo hace indicar que pueda apostar por el doble lateral derecho este sábado: "Lo valoramos como una acción puntual más que para jugar de inicio".

Arrasate también bromeó sobre que estuvo cerca de fichar a Martin Valjent o Antonio Raíllo estando en Osasuna y, a la siguiente pregunta, no quiso desvelar quién: "Tienes un 50% de acertar".

Vía: Diario de Mallorca