Jagoba Arrasate: "Lo del inicio nos lo tenemos que mirar"

Jagoba Arrasate califica la derrota del Mallorca en San Mamés ante el Athletic Club (2-1) como "un palo muy duro". Los bermellones dormirán esta noche como colistas tras irse de vacío de La Catedral en un partido al que volvieron llegar tarde una vez más, un aspecto que el equipo "se tiene que mirar" de cara al futuro.

“Un inicio muy malo donde nos han superado claramente. El partido se ha ido igualando y en el segundo tiempo hemos estado mejor. Tenía la sensación de que estábamos mejor que ellos después de nuestro gol y el 2-1 ha sido un mazazo. Es un palo muy duro. El equipo ha demostrado carácter, pero cuando tienes ese inicio es difícil poder sumar en Primera División”, ha declarado el técnico sobre el comienzo del encuentro.

“Nos lo tenemos que mirar, porque además ya sabemos como es San Mamés y el arreón que tienen al inicio. Venían de una mala racha y sabíamos que eso se iba a dar. Tenemos que hacer 90 minutos completos", ha añadido.

Tras el gol del empate de Samu Costa, el Mallorca no ha sabido aprovechar su momento y ha terminado concediendo el 2-1 en un error defensivo. “En Primera División no puedes dar esas facilidades. Y luego cuando empatas, hemos defendido mal esa acción. Si encadenas varias así el rival no te perdona”, ha comentado Arrasate sobre la acción del tanto que le ha dado la victoria a los de Valverde.

A pesar del resultado y de que los bermellones son colistas, el de Berriatua considera que "poco a poco se está viendo otro Mallorca". "Estamos siendo más reconocibles. Sabemos cuál es la clasificación pero no la tenemos que mirar, el otro día cambiamos un poco el foco y hoy hemos empezado muy mal pero durante el partido hemos ido creciendo y eso es un poco lo que queremos”, ha expresado.

”Nos comeremos la cabeza dos semanas, es lo que hay y lo que nos merecemos, no hay otra. Sabemos cuál es la realidad, pero tenemos que mirar donde está nuestra mejora”, ha recalcado Jagoba sobre la situación en la clasificación.

En comparación con el partido en Sebastián ante la Real Sociedad, donde el equipo "tocó fondo", Arrasate ha manifestado que la sensación que deja esta derrota es diferente: “Hoy ha sido más dolor. El equipo estaba dolido por todo el esfuerzo que ha hecho y porque no ha tenido premio”

“Hemos cambiado la mentalidad después de San Sebastián, por eso el palo de hoy es tan duro. Cuando nos hacen el segundo gol es como que quieres levantarte y te caes otra vez. Habrá que levantarse otra vez pero creo que ya sabemos cómo hacerlo y eso me hace ser optimista para el futuro”, ha agregado el entrenador bermellón.

Una derrota más fuera de casa en la que, esta vez, más de 200 mallorquinistas han acompañado al equipo. "Es una pena, porque los hemos sentido ya no en el campo, sino en el hotel. Ha habido un montón de gente que nos ha animado desde ayer", ha comentado el técnico. "No se merecen esto. Hoy se van con un mazazo como nosotros”, ha finalizado.

Vía: Diario de Mallorca