Jagoba Arrasate: "La idea en el Bernabéu es repetir lo de la temporada pasada en cuanto a estar en el partido y ser competitivos"

Jagoba Arrasate lo tiene claro: si el Mallorca quiere sacar tajada del Santiago Bernabéu este sábado a las 21:30, deberá "rozar la perfección". Ya estuvo cerca de lograrlo la pasada campaña, cuando se adelantó en el marcador y mantuvo el empate hasta el tiempo añadido, pero un gol tardío de Jacobo acabó dando la victoria al Real Madrid (2-1). Esta temporada, tal y como indica el técnico bermellón, se enfrentan a un equipo "diferente".

Después del punto conseguido en los minutos finales ante el Celta, el de Berriatua ha asegurado que han afrontado la semana “con energía”. “Trabajas de otra manera por la forma en la que se consiguió (el punto). La idea es repetir lo de la temporada pasada en cuanto a estar en el partido y ser competitivos, es un Madrid diferente. En esos escenarios en cinco o diez minutos se te puede ir el partido y tenemos que mantenernos para competir y llegar con opciones al final”, ha explicado.

Respecto al conjunto blanco, Arrasate considera que el equipo dirigido por Xabi Alonso ha mejorado en ciertos aspectos: "En estos campos necesitas rozar la perfección. Defender muy bien, de forma coral, y en ataque ser efectivo. Llevan dos porterías a cero y han concedido muy poco. En el Bernabéu tienes un plan pero tienes que hacer lo que puedes también”.

“Con balón tienen más orden y eso les hace no conceder transiciones y poder apretar bien tras pérdida. En estos dos partidos han sido dominadores y los rivales apenas le han corrido ni le han hecho ocasiones”, ha añadido el entrenador.

En cuanto a la convocatoria, la noticia ha sido la inclusión de Jan Virgili. El jugador todavía no está inscrito en La Liga, pero Arrasate afirma que “esperan inscribirlo hoy o mañana”. “Está en la lista porque nos puede ayudar mañana. Estoy muy contento, lo queríamos y lo deseábamos desde hace tiempo. Lo conocía bien, hace tiempo que hablé con él. A él parece que también le gustó lo que le pude decir y el interés del club. El Barcelona tampoco pierde los derechos del jugador así que es una operación buena para las tres partes”, ha comentado el vasco sobre la nueva incorporación de los bermellones.

La otra novedad es la vuelta de Samu Costa tras su ausencia frente al Celta y después de que su salida se haya enfriado. “Samu está bien, ha entrenado normal y está para jugar mañana”, ha manifestado Jagoba. El técnico deja claro que no pueden desprenderse del portugués a estas alturas de mercado si no hay un sustituto: “El último día de mercado no puedes sacar a un jugador cuando no tienes un sustituto. El club se va a hacer fuerte en ese aspecto porque no tenemos margen de maniobra”.

Los que siguen sin estar son Maffeo y Larin, aunque Arrasate no descarta que el próximo martes tenga “dos nuevos fichajes”. “Es una de las incertidumbres. Son jugadores nuestros y puede ser que el martes sigan siendo nuestros. Este es el último partido con el mercado abierto y estamos deseando ya que sea lunes a las 23:59 y saber con qué jugadores vamos a poder contar. Lo que peor llevamos es esa incertidumbre”.

No obstante, el de Berriatua considera que la salida de Larin no supondría lo mismo que la Maffeo o Samu Costa, ya que con Mateo Joseph tiene un sustituto para el canadiense: “Si sale Samu o Maffeo es diferente. Si sale Larin hemos incorporado a Mateo Joseph. Hay situaciones de última hora que puede haber y siempre que sea para mejorar la plantilla hay que estar atento. Puede haber cualquier novedad antes del cierre, entonces no nos cerramos a nada”, ha finalizado.