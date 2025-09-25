Jagoba Arrasate: "Hemos estado a merced de la Real Sociedad en muchos momentos"

Jagoba Arrasate ha salido a la rueda de prensa resignado después de perder en la sexta jornada de Liga en Anoeta, pero con la misma idea bajo el brazo: el encuentro del sábado es muy importante. "Creo que hemos estado a la merced de la Real Sociedad en muchos momentos y con balón no hemos estado bien. Es difícil puntuar en Primera División haciendo un primer tiempo así. Aún así hemos llegado con opciones al descanso, pensando que podíamos mejorar. El gol nos ha lastrado. Es una derrota dura, pero en tres días tenemos un partido vital y clave y tenemos que poner el foco allí", señala.

El técnico del Mallorca tiene claro que no ha sido una cuestión de actitud: "Hemos estado muy mal con balón. La Real nos ha presionado bien, y nosotros no hemos superado líneas. Y sin la posesión nos han llegado muy fácil a tres cuartos de campo, que con los jugadores que tienen, nos han hecho correr mucho y hemos estado incómodos".

"Después del gol, el equipo ha querido y ha insistido, pero asumiendo el riesgo de que te podían marcar el 2-0. Es lo que tocaba. Hemos podido encajar otro y empatar con la de Mateo Joseph. Tenemos que conceder poco o nada y con balón tenemos que hacer más y si no, tener más eficacia", asegura para intentar sumar puntos en Liga.

Ha sido un mal partido, pero no ha querido afirmar que ha sido el peor del curso. "De los peores sí. En el primer tiempo hemos estado superados. Prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás", cuenta.

Una de las claves del Mallorca pasa por mejorar defensivamente, ya que han encajado en todos los partidos: "El gol ha llegado con un saque de banda a favor. Nos hemos comprometido a nosotros solos. Hay que ser más sólidos, contundentes y tener más el balón porque el equipo rival te ataca menos", apunta.

La mala racha afecta en el aspecto mental y toca recuperarlo para el sábado: "Cuando te ves abajo hace mella en el coco también. Tenemos que hacerles ver que son mejores de lo que están demostrando. Hay que resetear rápido. Y más que preparar, recuperarnos bien para competirlo de la mejor manera".

Sobre las jugadas polémicas, prefiero volver a ver la de Mateo Joseph: "A mí me ha parecido que impactaba, aunque a veces lo vemos con las gafas que nos interesa. No lo hemos visto repetido. El de Samu, viendo la imagen, eso no hay que pitarlo".

El encuentro del sábado es importante: "Tienen que ir todos los huevos en esa cesta. Nos urge jugar mejor y sumar de tres".

Arrasate argumenta su decisión de jugar con tres centrales: "Es lo mejor contra la Real, que juegan con tres prácticamente arriba. Y metiendo tres jugadores hemos querido emparejar las situaciones. Luego hemos juntado a Muriqi con Mateo Joseph porque era la mejor disposición para hacer un buen partido y hacerle daño a la Real, pero no ha salido. Tomamos la decisión antes pensando en el plan de partido, pero no hemos acertado".

Vía: Diario de Mallorca