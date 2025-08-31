Jagoba Arrasate: "Nos hemos hecho pequeños después del empate"

Jagoba Arrasate lamenta salir sin puntos del Santiago Bernabéu. Le han puesto el partido muy difícil al Madrid, pero una desconexión al final del primer tiempo le ha dado la oportunidad al equipo de Xabi Alonso de remontar un partido que el Mallorca iba ganando. "Es una pena porque en los últimos diez minutos del primer tiempo se nos ha ido el partido. Hasta el empate estábamos bien y nos hemos hecho pequeños. Nos han hecho dos goles, pero nos podrían haber marcado alguno más. Me ha gustado mucho la reacción del equipo en el segundo tiempo. Hemos estado allí y ha sido una pena después del esfuerzo del equipo, que hemos estado cerca de puntuar y era importante para nosotros", explicó.

El entrenador del Mallorca valora positivamente el cambio de sistema de juego y optar por dos delanteros centro: "Hoy hemos cambiado de dibujo. Los puntas se han complementado bien. A nivel ofensivo tenemos que ser más sólidos y, a nivel defensivo, tenemos que mejorar, sabiendo que es difícil".

En las tres primeras jornadas, han sacado un punto. "El equipo va evolucionando. Un partido muy raro contra el Barça, luego mejoramos ante el Celta y hoy hemos hecho un partido bueno. A nivel defensivo hay cosas que mejorar y si vamos evolucionando las cosas llegarán", señaló.

El equipo bermellón ha plantada cara y ha estado cerca de poder empatar: "Los entrenadores tenemos que ir más allá del resultado. Llevamos tres jornados y hoy nos ha faltado algo más de fortuna como en la acción de Samu Costa. Cuando te empatan el minuto siguiente es clave y no les tenemos que dar opción".

Jagoba Arrasate está contento con el debut Virgili y el gol de Muriqi: "Vedat venía de estar sancionado y ha hecho un gran partido. En las descargas lo he visto fino. Y Jan ya se ha visto lo que puede dar: ha provocado una tarjeta y ha atacado el espacio".

"El parón viene cuando viene y no podemos hacer nada. Tenemos bastantes internacionales y tenemos que estar con los dedos cruzados para que no pase nada y afrontar los siguientes partidos, ya con el mercado cerrado, y mejorando, que es lo que necesitamos". añadió.

Además, el técnico dio su opinión sobre los tres goles anulados al Real Madrid ante el Mallorca, dos por fuera de juego de Mbappé y otro por mano de Arda Güler, a la vez que fue preguntado por el primer gol del Atlético de Madrid en casa del Alavés, con los locales pidiendo fuera de juego de Giuliano Simeone. "Los dos goles anulados son muy justos y nos tenemos que fiar de la tecnología. Y en el tercero es de interpretación. Lo de Mendizorroza me ha sorprendido porque ha sido muy claro, me extraña que en el VAR no lo hayan recogido. A ver si vamos a mejor", valoró.