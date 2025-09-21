Jagoba Arrasate: "Nos hemos equivocado claramente con la defensa de cinco"

Jagoba Arrasate considera como “bueno” el punto que ha cosechado el Mallorca ante el Atlético de Madrid (1-1). “Si nos quedamos con los últimos minutos sabe a poco, si vemos el primer tiempo sabe a mucho. Espero que esto sea un punto y seguido”, ha comentado el técnico en la rueda de prensa posterior al choque.

Los bermellones se han vuelto a poner por debajo jugando con uno más, al igual que pasó el lunes contra el Espanyol, pero han reaccionado bien y han conseguido empatar el encuentro con una gran actuación de Jan Virgili.

“No sé si es mejor recordar esas cosas, porque lo hemos recordado pensando que no va a ocurrir y justo ocurre. La siguiente mejor no decirlo porque igual no les pasa por la cabeza eso”, ha manifestado Jagoba sobre el gol que han encajado jugando en superioridad numérica, explicando que en la pausa de hidratación han tratado ese tema.

El entrenador vasco ha optado finalmente por una defensa de cinco en el inicio que ha tenido que deshacer con la lesión de Kumbulla en la primera parte. Reconoce que se ha equivocado con su elección: “Veníamos de un golpe muy duro y no ser muy sólidos. Hemos priorizado eso y nos hemos equivocado claramente porque el Atlético ha sido muy superior en el inicio. Con el 4-2-3-1 después de la lesión de Kumbulla hemos sido más reconocibles. La línea de cinco hay días que me gusta y otros que no. Hoy no me ha gustado nada ni con balón ni sin. Lo apunto en mi debe”.

El gran protagonista en clave bermellona ha sido Jan Virgili, que ha salido tras el tanto de los colchoneros y ha revolucionado el encuentro haciendo lo que mejor sabe hacer: encarar. “Él es eso, lo que habéis visto. Está verde en algunas cosas pero es normal, hace dos años jugaba en el juvenil del Nástic. Pero tiene esto, sale al campo y le da igual quien tiene delante, tiene desparpajo. Ha tenido unos minutos buenísimos y ha sido determinante en el gol, una pena que mañana se tenga que ir”, ha expresado Jagoba sobre la actuación del extremo catalán.

“Contra el Espanyol no estuvo bien. Creo que está más cómodo en la izquierda, esperamos mucho de Jan, queremos que de tardes como las de hoy. Hay que ayudarle en su formación y ojalá podamos hacerle un gran futbolista”, ha agregado sobre el ex del Barcelona.

El de Berriatua ha optado por colocar a Samu Costa y Asano en el once, dejando a Pablo Torre y Mateo Joseph en el banquillo. De hecho, el delantero no ha disputado ni un solo minuto en detrimento de Abdón. “Estoy contento con Mateo. Hoy entendíamos que con Asano podíamos hacer esa función de doble punta y luego poder defender 5-2-3. En esos últimos minutos, con ellos con línea de cinco, pensaba que ahí para rematar Abdón se desenvuelve mejor, pero estoy contento con Mateo y esta semana lo veréis en el once”, ha declarado sobre el canterano racinguista.

“Quería un poco más de energía y ganar duelos con Samu, pero el equipo es el que no ha estado bien. Pablo desde el banquillo nos puede aportar mucho”, ha comentado sobre la elección de poner al portugués antes que al ex del Barcelona y Girona.

Otro de los protagonistas ha sido Muriqi, que ha vuelto a mojar tras rematar el gran centro que le ha puesto Jan Virgili para poner el empate. Ya son cuatro goles en cinco jornadas para ‘El Pirata’. “Tenemos que rodearlo mejor, el contexto del final está más cómodo y es más determinante”, ha afirmado Arrasate sobre el kosovar.

El técnico se ha mostrado satisfecho también con la actuación de Leo Román, que ha sido clave para que el Mallorca pueda haber sacado un punto ante los rojiblancos, atajando un penalti a Julián en la primera parte: “Necesitaba un partido así. Es la primera vez que tiene continuidad en Primera División y le tenemos que ayudar. Le va a venir muy bien lo de hoy”.

Además, Jagoba ha recordado que la temporada pasada, ante los rivales de estos cinco primeros encuentros, el equipo no rascó nada: “No es por sacar pecho, me da un poco de vergüenza, pero en estos partidos el año pasado sacamos 0 puntos. Ahora que va a comenzar nuestra liga tenemos que sacar nuestra mejor versión”.

“Estoy sufriendo mucho. Sufrimiento es igual a aprendizaje también y lo que tengo que hacer también es acertar. Y si acertamos nos irá mejor. Estoy con muchas ganas, pero eso no quita que días como hoy sean de sufrimiento”, ha finalizado el entrenador bermellón.

Vía: Diario de Mallorca