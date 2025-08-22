Jagoba Arrasate: "Hay más ruido del que nos gustaría desde fuera"

Jagoba Arrasate ha reconocido esta mañana en su comparecencia que no es ajeno al runrún que rodea al Mallorca por el mercado de fichajes, aunque ha dejado claro que están "preparados" para el duelo ante el Celta de este sábado a las 17 horas. "Seguramente hay más ruido del que nos gustaría desde fuera, pero dentro creo que hemos entrenado bien y tenemos claro que mañana es un partido muy importante", ha destacado el preparador bermellón ante los periodistas en Son Moix.

El tema principal de su comparecencia ha sido la situación de Pablo Maffeo, que quiere irse. Arrasate ha desmentido que el miércoles expulsase al lateral del entrenamiento por su actitud: "Tenía una molestía, no le veía bien y le invité a salir de la tarea. Hoy sin ir más lejos hemos sacado otros jugadores porque mañana no van a estar”.

El técnico tiene claro que, en el caso de que Maffeo no salga, es posible recuperarle mentalmente. Y lo mismo sucede con Larin. Por el momento, los dos siguen quedándose fuera de la convocatoria: “Veo recuperable a Maffeo. Y Larin lo mismo. Si está, intentaremos reconducirlo. Me veo capaz de ello”. "Necesitamos que Pablo esté con nosotros, y si no está él, que esté otro lateral", ha añadido.

Por otra parte, el técnico quiere que la unión que hubo la semana pasada en el partido frente al Barcelona entre la afición y el equipo continúe. Y para ello, tiene claro que lo ideal es lograr la victoria ante los gallegos para resarcirse de la derrota ante los azulgranas. "Es importante que la afición se sienta identificada con el equipo y el otro día eso se dio. Ojalá eso mañana también se dé para conseguir un buen resultado”, ha manifestado.

"La afición se identificó con el esfuerzo y con la sensación de injusticia. Los jugadores también agradecieron a la afición. A ver si le damos continuidad a eso con una victoria", ha agregado el de Berriatua.

Halagos al Celta

Arrasate ha alabado al conjunto celeste. "Pienso que fue uno de los mejores equipos que pasó por aquí. Desde que está Claudio Giráldez, el equipo es muy reconocible, muy valiente, que va a por las cosas y no espera a que sucedan. Además, tiene mucho dinamismo y ahora, creo, ha fichado muy bien. Les deseo lo mejor en Europa, pero en Liga, si mañana podemos ganarles, mucho mejor".

El que tampoco figura en la convocatoria es Samu Costa, que tampoco pudo estar la semana pasada por lesión. Sin embargo, Arrasate ha dejado claro que su ausencia no tiene nada que ver con su posible salida: "Ha hecho un grandísimo esfuerzo por querer estar hoy, incluso se ha probado esta misma mañana. He hablado con él hace cinco minutos, por eso llegué tarde a la rueda de prensa, y no tiene buenas sensaciones. Él cree que mañana no nos puede ayudar, pero ha hecho todo lo posible por estar y le agradezco mucho su implicación. Si no nos puede ayudar es porque hoy no se ha encontrado del todo bien. Ojalá la semana que viene pueda estar", ha comentado.

Respecto a la llegada de Kumbulla, Jagoba se ha mostrado satisfecho con su incorporación, necesaria para elevar la competencia interna en la zaga: "Estamos muy contentos. Es verdad que hizo una buena pretemporada, pero no tuvo muchos partidos para poder mostrarse. En esta primera semana lo he visto muy bien y creo que eleva el nivel de los centrales, aumenta la competencia, lo cual es positivo para el equipo. Luego veremos. ¿Con cuántos jugamos? ¿Con cuatro o con tres centrales? Ya se verá, pero creo que es una gran incorporación para nosotros", ha apuntado.

Preguntado sobre si Mateo Joseph tiene opciones de ser titular tras su debut ante el Barcelona y ante la ausencia del sancionado Muriqi, el vasco ha tirado balones fuera. "Sí, el otro día jugó 45 minutos y creo que estuvo bien en el contexto de ese partido. Ha entrenado toda la semana y sí, es una alternativa para poder jugar arriba. La verdad es que confío tanto en él como en Abdón, y también en alguna posición de Taku o Marc, que pueden jugar arriba igualmente", ha señalado.

Preguntado sobre el calor que hará durante el encuentro, Arrasate no ha ocultado su resignación. "El club ha hecho todo lo posible, ha intentado modificar el horario y ellos se ciñen a la temperatura, al histórico, y como ven que va a haber 29 grados entienden que se puede jugar. No sé si tienen en cuenta la sensación térmica o la humedad. Creo que no es el mejor horario, pero es lo que hay. El club se ha movido y más no podemos hacer. Si no quieren cambiarlo, allá ellos", ha finalizado.