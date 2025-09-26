Jagoba Arrasate: "Me gustaría no traicionarme a mí mismo"

Jagoba Arrasate quiere 'reiniciar' a su Real Mallorca. El técnico bermellón, en una rueda de prensa alejada de los habituales tópicos del mundo del fútbol, ha reconocido que el equipo "tocó fondo" tras caer ante la Real Sociedad y confía en que este sábado frente al Alavés se pueda "enderezar" la situación.

"El miércoles tocamos fondo. La noche da para reflexionar. Tenemos que cambiar, esto no es lo que nos gusta y esto no es lo que necesitamos. A veces piensas que es lo mejor, pero no es así. Hemos llegado a un punto donde hemos priorizado más arroparnos por las carencias que tenemos. Tenemos que trazar un camino y ese tiene que ser el de ir a por las cosas y no esperar a que las cosas pasen", ha destacado en rueda de prensa.

"Tenemos que volver a la casilla de salida. Lo tengo clarísimo. Tenemos que ser ese equipo valiente, con un camino trazado. Y empezando con el entrenador que vino, el del día 0, que no esté contaminado y con ilusión y las ideas muy claras. Hemos dejado de hacer eso y tenemos que volver. Estamos poniendo parches y así no se puede crecer en una idea. Ese cambio se tiene que ver", ha añadido.

El técnico de Berriatua ha reconocido que no le ha gustado nada lo que ha visto del equipo en las últimas jornadas. "Me gustaría no traicionarme a mí mismo. En las últimas jornadas tengo la sensación de que estoy perdiendo dos veces: una por el partido y segundo porque no me gusta lo que veo. A nivel colectivo me gustaría ver un Mallorca reconocible y que sea consciente de la importancia del partido. El público nos va a ayudar, tiene argumentos de sobra para estar enfadado, pero también que les necesitamos para ganar", ha apuntado.

Arrasate ha explicado que este jueves habló con la plantilla para analizar lo que le ocurre al equipo y buscar una solución: "Ayer hablamos de cuál es nuestra situación. Tenemos que aceptar que no estamos bien. El segundo paso es si aceptas el primero saber por qué no estás bien y el tercero es poner remedio. No es un buen momento, pero somos conscientes de que es un partido importante y tenemos el foco en ello. Estamos animados. Aunque los últimos resultados puedan pesar, miramos más hacia delante y no hacia atrás".

"Estamos pidiendo algo que ya hemos hecho. Tiene una exigencia grande, sobre todo a nivel físico. Los jugadores lo saben. Lo estoy explicando aquí, pero lo que valen son los hechos", ha añadido.

Insistiendo en la idea del cambio, espera que lo hablado y lo trabajado sirva para ver a otro Mallorca. "Ayer vine de otra manera e intento transmitir eso y creo que el equipo aceptó eso. Lo que falta es afrontar el partido de mañana. Un equipo no se define con una derrota, lo hace más con cómo das respuesta a ello", ha argumentado.

En cuanto a su persona, ha afirmado sentirse con ganas, además de destacar que se siente respaldado por la dirección deportiva: "Estoy bien. Estoy muy motivado. Mi reto es enderezar algo que está torcido y tengo las ganas de poder conseguirlo. El Jagoba del día 0 tiene que aparecer ahora y el equipo lo necesita".

En cuanto al Alavés, ha destacado que los de Coudet son un "grupo" y que eso hace que sea especialmente difícil batirles. El Alavés es un equipo muy complicado. Tienen profundidad de plantilla y un entrenador que lo hizo bien ya a final de temporada. Es un grupo, se ve que es difícil de batir y todos van a una. Vendrán con confianza y tenemos que pensar que tenemos que doblegarlos", ha analizado.

En cuanto a los jugadores, ha definido como "privilegiados" a los que mañana serán titulares en Son Moix. "Los que inician mañana son, entre comillas, privilegiados. Porque en un momento complicado pueden empezar a enderezar esto. También tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien", ha concluido.

