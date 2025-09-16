Jagoba Arrasate: "Me fastidia no haber gestionado bien los últimos minutos y haber dado una opción al Espanyol y al árbitro"

Jagoba Arrasate se marcha dolido y preocupado de Cornellà. El técnico del Mallorca lamenta haber perdido en el momento que lo tenían más cuesta abajo para llevarse los tres puntos en un encuentro que ya habían hecho lo más difícil: igualarlo. El Espanyol se ha llevado los tres puntos después de que Kike García transformara un penalti al límite de Raíllo sobre Dolan. "Ha sido un golpe durísimo por cómo ha transcurrido el partido. No me parece suficiente el penalti, pero desde el momento que pita sé que no lo va a rectificar. Con el 2-2 teníamos que insistir y les hemos dejado transitar. Con el 3-2 hemos jugado con más corazón que cabeza. Es una pena porque no habíamos empezado bien el partido, nos hemos metido y cuando prácticamente ni firmábamos el empate nos hemos llevado una derrota dura", señala.

Preguntado por si se marcha más dolido o preocupado ha sido claro: "Las dos cosas van de la mano. Hemos cometido errores que no podemos hacer en Primera División. Hay que hacer las cosas mejor y no dar facilidades. Hoy las hemos dado y tenemos que corregirlo y pensar en el siguiente encuentro. Tenemos un rival difícil, pero hay que reaccionar y sumar, sobre todo puntuar aunque solo llevemos cuatro jornadas".

Es una derrota dura después de dos semanas más pendientes de lo extradeportivo, que del fútbol: "Todos queríamos que echara a rodar el balón, pero el Espanyol en intensidad y en duelos ha sido mejor que nosotros, por eso se ha adelantado. Luego cuando empatas y está allí la victoria el mazazo es mayor. Ha sido duro porque en cuatro partidos tenemos un punto y sabemos que la cabeza influye. Se ha notado quién tiene la flechita para arriba y quién para abajo".

En la primera parte el Espanyol dominó y en la segunda, el Mallorca no se pudo poner por delante con un futbolista más. "Nos hacen muy fácil el 2-0, desde un saque de banda y un saque de meta de ellos. Nos cuesta ponernos en situación. Cuando faltan 25-30 minutos empatas a dos y el partido está cuesta abajo. Me fastidia no haber gestionado bien los últimos minutos y hemos dado opción al Espanyol y al árbitro a pitar un penalti", apunta.

A Jagoba Arrasate le cuesta rescatar algo positivo: "Cuando veamos el partido otra vez seguro que sacas cosas buenas, ahora no me vale. Muriqi está bien, lleva tres goles pero no nos ha servido para puntuar. Le viene bien para coger confianza pero prima lo colectivo. Mañana seguro que sacaremos conclusiones positivas".

"Hay que olvidarnos de situaciones individuales, lo importante es el Mallorca hay que empezar a sumar y más allá de estas dos semanas somos profesionales. Hay que preparar el partido del Atlético y no cometer errores porque el rival los aprovecha", asegura.

El grupo ha sufrido una derrota que hace más complicado recuperarse: "Si aquí sacas un buen resultado hubieras reforzado el grupo y ahora es todo lo contrario. Es un golpe más. El grupo debe sacar fuerzas de flaqueza y nosotros animar para decir lo que se hace bien y mal para entre todos empezar a sumar".

Maffeo jugó sus primeros minutos esta temporada después de susituir a Mateu Jaume al descanso: "Qué voy a hacer si Mateu Jaume tiene amarilla y el árbitro ha expulsado a Pere Milla. Es la ley de la compensación. Tiene uno tarjeta lo quito. Entiendo que Maffeo irá a más".

Vía: Diario de Mallorca