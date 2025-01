Jagoba Arrasate explota contra el arbitraje: "Solo miro quién me toca en el VAR, son los protagonistas de los partidos"

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, no pudo ocultar su indignación tras la derrota vivida en Son Moix ante el Real Betis (0-1). El conjunto balear dejó escapar tres puntos importantes para seguir soñando con colarse en puestos de Champions, pero la sensación que quedó tras el choque en el equipo bermellón es que se los arrebató un Javier Alberola Rojas bastante desacertado durante el duelo.

Lo cierto es que el Mallorca-Betis de este sábado, partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, estuvo marcado por la polémica arbitral primero en la expulsión de Omar Mascarell, en el minuto 73 con 0-0 en el marcador, y con el posible penalti a Dani Rodríguez, que no fue revisado por el colegiado en el VAR, con Trujillo Suárez a los mandos.

El jugador del Mallorca no dudó al final del encuentro en mostrar su opinión sobre la acción que no fue sancionada por Alberola Rojas: "Me hacen un penalti claro, pero el árbitro nos dice que desde el VAR le dicen que no es así, pero es penalti porque me da arriba y me da abajo. No entiendo qué más tiene que pasar para que nos piten penalti", expresó con claredad.

Arrasate, contundente y triste

En la misma línea se mantuvo Jagoba Arraste, técnico del Mallorca, que mostró su tristeza por las decisiones arbitrales en la rueda de prensa posterior al duelo: "Estoy profundamente triste, me estoy desenamorando de este deporte al que he amado desde que mi padre me lleva a Atocha. Nos cae todo en contra, ya ni me indigno", empezó el entrenador vasco.

Jagoba Arrasate sigue el Real Mallorca-Real Betis de LaLiga EA Sports desde la grada de Son Moix / EFE

"El jueves ya no miraré quién nos arbitra, si no el que está en el VAR, porque son los protagonistas de los partidos. Lo que no me gusta es que el árbitro no vea nada y le llame el del VAR y a veces le llamen y otras no. El penalti a Dani es clarísimo. El árbitro tenía que verlo, tiene una visión clara de la jugada. No es un calentón de un entrenador que ha perdido en el minuto 96, es una tendencia. Nos sentimos ninguneados”, añadió sobre sus sentimientos y dejando claro que el gol de Bakambu que daba la victoria al Betis en el añadido no influyó en sus palabras.

La dura derrota en un partido en el que el Mallorca se fue de Son Moix con el sentimiento de que el arbitraje fue injusto con ellos, deja al equipo balear con 30 puntos en la sexta plaza de la clasificación. Tras una primera vuelta excelsa, el equipo de Arrasate pelea por meterse en puestos europeos y para ello tendrán que mantener el ritmo en este segundo tramo de curso. Su próximo rival, el Atlético de Madrid en el Metropolitano.